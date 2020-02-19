Лефортовский районный суд Москвы приступил к рассмотрению административного иска адвокатов бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко к столичному СИЗО "Лефортово".

Огромный резонанс дело борца с коррупцией получило после того, как в квартире его сестры обнаружили склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. По приговору Пресненского райсуда столицы от 10 июня 2019 года Захарченко получил 13 лет колонии со штрафом в 117 миллионов 990 тысяч рублей. Позже Мосгорсуд на шесть месяцев снизил этот срок. Он лишен специального звания и наград. Второй кассационный суд в Москве 18 февраля признал законным приговор экс-полковнику.

Еще до этапирования Захарченко в колонию в рапорте руководства СИЗО было указано, что он склонен к побегу и нападениям на представителей правоохранительных органов. С такой характеристикой в колонии его поставили на профилактический учет, и каждый час он обязан отмечаться в администрации.

По словам адвоката Александра Горбатенко, "из-за подобной оценки его личности в исправительной колонии Захарченко не может трудоустроиться и получить специальность, в первую очередь из-за постоянных отлучек для отметок у контролеров".

Экс-полковник требует вернуть ему изъятые в доход государства миллиарды в рублях и валюте

Экс-полковник, который участвовал в заседании при помощи конференц-связи из колонии, рассказал, что жалоба на него была составлена сотрудником ФСИН, который якобы подслушал его беседу с сокамерниками. На этом основании комиссия поставила Захарченко на профилактический учет. Каких-либо аудио- или видеодоказательств, свидетельствующих о деструктивных беседах, по утверждению адвокатов, комиссии не представлено.

В суде вчера в качестве свидетелей со стороны истца были допрошены лингвист Мария Куликова и судебный эксперт Татьяна Чистякова, которые заявили суду, что в словах Захарченко не было умысла совершить побег или оказать давление на сотрудников ФСИН.

- Я пришла к выводу, что в высказываниях Захарченко, изложенных в рапорте сотрудника СИЗО, речь не идет о побеге и акциях против сотрудников ФСИН, - отметила Куликова, выступая в суде.

Между тем в другой суд столицы, Никулинский, поступило заявление о возврате Захарченко изъятых миллиардов. Напомним, по решению этого суда обращено в доход государства более 370 миллионов рублей, 140 миллионов долларов, 2 миллиона евро.