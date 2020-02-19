Глава Липецкой области Игорь Артамонов отказал перевозчикам в росте тарифов

Тарифы на пассажирские перевозки общественным транспортом в Липецкой области останутся прежними. Такое решение принял глава региона Игорь Артамонов, отвечая на просьбу перевозчиков о повышении стоимости проезда как в городском, так и меж муниципальном транспорте.

Представители восьми компаний, которые работают на муниципальных маршрутах, и 16 - на межмуниципальных, обратились в региональное управление потребительского рынка и ценовой политики с заявлением об увеличении тарифов. Это предложение они обосновали ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20 процентов, а также дополнительными расходами на выполнение требований законодательства для обеспечения транспортной безопасности. В числе предпосылок для роста тарифа была названа и необходимость обновления подвижного состава. Приобретать новые автобусы транспортные компании планируют по программам лизинга, и рост тарифов, по мнению перевозчиков, позволил бы перечислять средства за машины.

Примечательно, что перевозчики Липецка, Грязей, Ельца, Данкова, Лебедяни, Усмани, Чаплыгина предложили увеличить тарифы по муниципальным маршрутам сразу на 20-30 процентов. В среднем, плата за проезд в городском транспорте в таком случае выросла бы на пять рублей. По межмуниципальным маршрутам в пригородном и междугородном сообщениях было предложено увеличить тарифы в среднем на 30 процентов - как за наличный расчет, так и при оплате по транспортной карте.

- Считаю, что к вопросу обоснования стоимости надо подходить комплексно, - отметил Игорь Артамонов на посвященном теме повышения тарифов на пассажирские перевозки совещании. - ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А с этим у нас проблемы. Жалоб приходит много. Особенно на коммерческих перевозчиков в Липецке. В этих условиях предложение поднять тариф даже на два рубля рассматривать не вижу смысла. Не говоря уже об изначальных пяти рублях, - подчеркнул глава региона.

Он заявил, что сейчас важно навести порядок в сфере пассажирских перевозок: грязные автобусы, гонки на дорогах, неработающие терминалы - все это должно остаться в прошлом. Тогда, по словам Артамонова, можно будет вернуться к обсуждению тарифов.

Он обратил внимание на то, что у многих перевозчиков, обратившихся с заявлением о повышении тарифов, истекают сроки договоров на оказание услуг. Поэтому, возможно, в ближайшее время маршрутную сеть перераспределят между транспортными компаниями. Кроме того, с июля перевозки будут осуществляться на основе муниципальных или государственных контрактов, а выбор перевозчиков на все регулярные маршруты также будет проводиться по нормам законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.