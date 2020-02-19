Впервые за последние четыре десятилетия в столице построен с нуля новый больничный комплекс более чем на 1000 коек. Расположенный в Коммунарке - административном центре Троицкого и Новомосковского округов, сейчас он готовится принять первых пациентов. Когда же это произойдет? Что отличает новую больницу от уже существующих в столице? На эти и другие вопросы "РГ" ответил главный врач городской клинической больницы N 40 Денис Проценко.

Денис Николаевич! Больница в Коммунарке - не первая в столице, где вы стали главврачом. Есть в ней что-то такое, о чем прежде вы могли только мечтать?

Денис Проценко: Да, конечно. Это больница, в которой предусмотрено все - от роддома до высокотехнологичных операционных По сути - город в городе. Здесь можно родиться, наблюдать за своим здоровьем и получать любую медицинскую помощь. Я не знаю другой такой многопрофильной больницы в государственном секторе нашей страны, где так же было бы практически все: и для лечения взрослых, и для детей.

Ваша клиника самая большая в России?

Денис Проценко: По площадям да - 160 тысяч квадратных метров. Коечный фонд - чуть больше тысячи коек.

Нужно ли так много для Новой Москвы, где и населения - меньше 300 тысяч человек?

Денис Проценко: Надо иметь в виду и темпы, которыми застраиваются присоединенные территории. Обживают же их в основном молодые люди, в которых будут рождаться дети. Мы должны быть к этому готовы. К тому же наша больница рассчитана не только на пациентов Новой Москвы, но и на жителей Юго-Западного, части Южного округов и, конечно, Северо-Восточного округа, которые уже лечились в нашем филиале на улице Касаткина и знают наших врачей. Кроме того, вертолетная площадка дает возможность санитарной авиации доставлять сюда пострадавших в ДТП и других экстренных больных практически со всей столицы.

Что еще ее отличает от других?

Денис Проценко: Самые современные технологии и еще раз технологии. В старых тесных корпусах с их ограниченной территорией. чтобы применить что-то новое, приходится перестраивать, приспосабливаться к требованиям сегодняшнего дня. В нашем медицинском комплексе, построенном на площади 13 гектаров, все заложено в проекте. Все девять корпусов соединены друг с другом наземными галереями и подземными переходами, а так же эскалаторами. Потоки пациентов разделены по самому современному принципу 3 H, как светофор: красный - для тех, у кого есть угроза для жизни, желтый - для больных средней тяжести, зеленый - для ходячих больных. Они не пересекаются друг с другом, у каждой категории - свой въезд, свое приемное отделение, где их встречают свои врачи.

Но пока вводится в строй только первая очередь?

Денис Проценко: Да, строительство ведется в два этапа. В марте этого года мы планируем, что начнут работать первые четыре корпуса: палатный, лечебно- диагностический, вспомогательный и паталогоанатомический. На втором этапе будут введены в строй амбулаторный корпус, детский на 180 коек, роддом на 130 мест, инфекционный на 100 коек, подстанция скорой помощи, а так же все необходимые инженерно- технические сооружения.

Денис Проценко: Надеюсь, что наша больница станет дружелюбной к пациентам. Фото: Александр Корольков

В центре всего - пациент

Денис Николаевич, что получит пациент в новой клинике, помимо новых стен?

Денис Проценко: Человек почувствует: именно он, пациент, там всегда в центре внимания. От станции метро "Ольховая" - пять минут пешего хода. В самой больнице больной сначала попадает в светлое просторное фойе. Затем его ждет удобная маломестная палата с душем, санузлом. В каждой палате - кнопка, нажав на которую можно вызвать медсестру. Все здания спроектированы так, чтобы комфортно могли передвигаться и особые пациенты - люди на колясках, с костылями - мне не нравится слово маломобильные. Даже детская площадка, которой будет оборудован детский корпус, смоделирована таким образом, что ребенок на инвалидной коляске не чувствовал себя там чужим. Англичане такие клиники называет "френдли" - то есть дружелюбные к пациенту. Вот и мы хотим, чтобы наша больница стала такой дружелюбной.

А с точки зрения лечения что ее будет отличать?

Денис Проценко: Суперсовременное оборудование - его уже установлено 1600 единиц, гарантирует точность диагностики. Пять ангиографов, два из которых интегрированы с операционными. Два магниторезонансных томографа, в которых не страшно обследоваться и больным, страдающим клаустрофобией. Три компьютерных томографа, УЗИ экспертного класса, маммографы 3 D... Кто еще может сравниться с нами по оснащению? Даже паталогоанатомический корпус - не просто морг, место для прощания с покойными или установлением причин, почему они умерли. Это прежде всего серьезная лаборатория, которая займется прижизненной диагностикой анализов больных, что ляжет в основу определения курса их лечения.

Сможет ли надежно работать такое оборудование в Новой Москве, которая исторически страдала дефицитом электрических мощностей?

Денис Проценко: Этого можно не опасаться: на территории больницы установлены так называемые дизельные источники бесперебойного питания.

Цифровизация, которая сейчас внедряется в столичном здравоохранении, придет в Коммунарку?

Денис Проценко: Безусловно. Наша больница попадет в единую городскую медицинскую информационную замкнутую сеть. Откуда бы не привезли пациента - с аварии ли на МКАД, или человека, получившего в дороге инфаркт, мы в считанные минуты сможем идентифицировать, чем он болел в течение жизни, когда был последний раз у врача, сравнить анализы в данный момент с предыдущими. Причем, неважно, где он состоит на учете в поликлинике - по соседству на юго- западе или на севере в районе Дегунино.

В Москве работает множество врачей мирового уровня. Но их клиники, как правило, расположены в центре города. Не будете ли вы в Коммунарке чувствовать себя в отрыве от них, от большей части столичной медицины?

Денис Проценко: Ни в коем случае! У нас есть современный конференцзал с возможностью видеоохвата и изображения трансляции из операционных. Это дает возможность при необходимости получить в ходе диагностики второе мнение любого светила в данной области. А если потребуется, то провести и телеконференцию с любым количеством участников.

Репутация любой больницы зависит прежде всего от профессионализма врачей, которые там работают. Как складывается ваша команда? Коллеги не видят препятствий в том, что новая клиника расположена далеко за МКАД?

Денис Проценко: Подчеркну, что новый медицинский центр в Коммунарке и ГКБ N 40 на улице Касаткина - это единый комплекс. Костяк уже сформирован из высоклассных специалистов, и, конечно, будет еще прирастать. Сейчас как раз идет набор персонала. Помогает заниматься им городской центр профессиональной аккредитации - проводит тестирование навыков и умений претендентов. Мы получили уже 1200 резюме от претендентов. Верю, что общими усилиями нам удастся создать новую клинику.

На прежней территории, на улице Касаткина, у нас сохранились отделение паллиативной помощи на 15 коек, а так же отделения радиотерапии, химиотерапии, дневной стационар на 90 коек, плюс все необходимые лаборатории. Онкологический хирургический стационар откроется в новой больнице, которой предстоит стать еще и одним из шести городских якорных центров по лечению рака.

Досье "РГ"

Денису Николаевичу Проценко 45 лет. Он окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова. Там же защитил кандидатскую диссертацию. Работал зам. главного врача Городской клинической больницы им. Н.И. Пирогова, главным врачом больницы им. С. С. Юдина. С июля 2019 года назначен главным врачом ГКБ N 40, cпециализирующейся на онкологии, которая стала филиалом нового медицинского центра департамента здравоохранения Москвы в Коммунарке.