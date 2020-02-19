Как известно, с этого года Москва перешла на раздельный сбор мусора. В городе появились энтузиасты, которые постоянно сортируют отходы и тщательно моют опустошенные пластиковые бутылки и стеклянные "пузыри". Да и простые москвичи стали часто подходить к мусорным бакам с отдельными пакетами, где собрано вторсырье.

А что если попробовать не просто выбрасывать чистые отходы в синие контейнеры, а самому сдать мусор в приемку? Может, еще и заработаем? Попробуем оценить приемочные цены на бумагу, пластик и стекло.

Бумага

Советские традиции сбора макулатуры, как это ни странно, живы и сегодня. Совсем недавно повстречал на улице подругу, еле прущую два монстр-пакета с газетами. Оказалось, у ее дочки в школе конкурс кто больше соберет. Классная, видно, не знала, что одна из мам работает в редакции СМИ, а там старых газет и журналов хоть завались. Но стоит ли надрывать руки ради одной лишь почетной грамоты?

Может показаться удивительным, но площадки для сбора макулатуры есть во многих московских районах. По интернету довольно быстро нашел приемку, которая находится буквально в 10 минутах езды от дома. Эта точка в Полярном проезде работает с 7.00 до 23.00. И главное - и днем, и после заката желающие сдать что-нибудь ненужное находятся! Место тут, конечно, то еще - промзона, как-то жутковато. Впрочем, приемка стоит прямо на дороге, в сторону ангаров сворачивать не надо.

"Тут многое принимают, не только книги и газеты, - рассказал водитель припаркованной "Газели" Кирилл. - Мой знакомый, например, сюда привозит банановые коробки: у него в магазине много остается. Доволен. И от хлама избавился, и подработал: деньги сразу на карточку переводят". Правда, выгодно тут сдавать только большие объемы. Тонна картона, бумаги и тому подобных отходов стоит 5 тыс. руб. При таких условиях "фирма" даже сама пришлет к вам машину. А минимальная норма сдачи - 100 кг. Вполне возможно, что такой объем найдется при тщательном осмотре давно забытых антресолей и, скажем, чердака на даче. Но в таком случае вы заработаете 500 руб. А на постоянной основе сдавать макулатуру, очевидно, получится только у владельцев торговых точек. Им, безусловно, выгоднее самим сдавать, чем просто вывозить на помойку.

А как раньше

Килограмм сданной макулатуры согласно воспоминаниям старожилов в среднем принимали по 2 копейки за кило. Школьникам было достаточно доставить 10 кило - и стаканчик незабываемого пломбира твой. Взрослых премировали за сданную макулатуру талонами на новые книги, которые были в дефиците.

Стекло

Количество пунктов, где принимают бутылки и прочие стеклянные отходы, растет с каждым годом. Это следует из опубликованной статистики движения "Раздельный сбор". В течение трех последних лет, по данным городского департамента природопользования и охраны окружающей среды, количество приемок выросло с 317 до 1000.

Самое выгодное дело - сдавать банки. Всего 35 "литровок" - и у вас кило алюминия

В отличие от советского времени бутылки теперь не пускают в оборот снова, отметили основную тонкость сотрудники одной из столичных приемок в районе метро "Авиамоторная". "Теперь в ходу стеклобой, то есть "чебурашки" разбивают и отправляют на завод, - говорят мастера. - Его потом переплавляют в массу и снова пускают в производство. Получается дешевле, чем из исходного сырья".

На пункты приема сейчас стекло чаще всего привозят "Газелями", но попадаются и "розничные" клиенты. Места сбора ищут не по народной молве, а с помощью составленной волонтерами карты на сайте recyclemap.ru. Там можно выбрать свой район и вид отходов, который хотите сдать. Лучше всего везти, конечно, оптом. Средние цены приемок за единицу товара такие: пивные бутылки - 90 копеек, шампанское - 55, газировка 0,33 литра - 45.

У московских стеклотарщиков есть даже неофициальная статистика: чаще всего несут и везут прозрачные бутылки. При этом процентов по 20 приходится на "чебурашки" зеленых и коричневых цветов. Производители считают, что в такой таре напиток лучше защищен от солнца.

Довольно много пунктов по приему алюминиевых банок, их тоже можно найти по интернету. Эта тара в советское время не использовалась. А вот сейчас, пожалуй, банки стали едва ли на самым доходным хламом. Банки в Москве оценивают по количеству металла, из которого она сделана. Как сообщили сотрудники одного из приемных пунктов, в банке 0,33 литра чистого алюминия - около 13 граммов, а вот в литровой - целых 30 граммов. Вот и получается, что кило алюминия - в среднем 35 "литровок". А средняя цена одной такой банки 1,55 рубля.

А как раньше

В советские годы бутылки сдавали все. Цена тары была достаточно высока, что стимулировало сограждан к бережливости. Речь не только о винно-водочных поллитровках. За бутылку из-под молока в пункте приема стеклотары давали 15 копеек, за литровую - 20. Пятьдесят литровых бутылок из-под молока стоили 10 рублей. Это примерно 15-я часть средней советской зарплаты.

Кстати

А как же пластик

Этот материал появился у нас только в позднюю советскую эпоху, и до массового приема ПЭТ-тары дело не дошло. Да и сейчас в Москве сдавать этот вид бутылок не особо выгодно. Пунктов приема достаточно, но цена обескураживает - в среднем 25 рублей за кило! Такие цены позволяют заготовителям с выгодой перепродать тару переработчикам.

Между тем

Что делают из нашего хлама

Из ПЭТ-бутылок и нескольких других видов пластика получатся стройматериалы, ящики и даже полиэстеровая одежда. Тетрапак (мы в нем обычно покупаем соки, йогурты и другую "молочку", выглядит как картон, но на самом деле там еще пластик и алюминий) сгодится для коробок, туалетной бумаги. Стекло используется для производства банок, утеплителя, даже плитку из него тоже делают. Словом, московский мусор пользуется спросом, причем во многих регионах Центральной России.