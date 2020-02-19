Костромские школьники отправились в кругосветное плавание

Костромские школьники - Алексей Хохлов, Андрей Васильев и Евгений Касаткин - прошли отбор для участия в этапе кругосветного плавания на учебном парусном судне "Паллада", который пройдет в Южном полушарии. Ребята будут нести вахты у штурвала и на камбузе, работать с парусным снаряжением, посетят морские порты Аргентины, ЮАР и Маврикия.
Все трое счастливчиков - ученики десятых классов костромских школ и одновременно курсанты Детского морского центра. Вот уже почти 60 лет этот клуб занимается дополнительной подготовкой школьников. Ребята изучают морское и речное дело, ходят в шлюпочные и корабельные походы, занимаются спортом, танцами, играют на гитаре, участвуют в подготовке спектаклей и концертов. Детский морской клуб Костромы давно стал кузницей кадров для российского флота. Только на кораблях ВМФ России в должностях от мичмана до капитана первого ранга проходят службу более 150 выпускников центра.
- Наши ребята ежегодно поступают в гражданские вузы, в военно-морские институты. Но мы не ставим цели, чтобы все курсанты стали военными или гражданскими моряками. Самое главное - чтобы им здесь было хорошо, уютно, чтобы центр стал для них вторым домом. А если в будущем они выбирают профессию моряка, то мы им обязательно помогаем, - рассказывает директор Детского морского центра Наталия Меньшикова.
Для троих подростков, прошедших строгий отбор, предстоящее кругосветное путешествие станет первыми профессиональными пробами.
- Нас ждет практика на учебном парусном судне. Это работа в команде, незабываемый опыт, который пригодится в будущем. Мы садимся на корабль в порту на самом юге Аргентины, идем мимо островов Южной Георгии, где встречаемся еще с двумя парусниками "Крузенштерн" и "Седов". У нас будет несколько суток совместного плавания, - рассказал 16-летний курсант Алексей Хохлов.
Накануне отправки в Аргентину в кают-компании Детского морского центра прошли торжественные проводы юных моряков в дальнее плавание. Костромской губернатор передал им флаг области, который курсанты взяли с собой на парусник.
Экспедиция юных костромичей стартовала 10 февраля. В Аргентине мальчишки присоединились к экипажу "Паллады" вместе с ребятами из других регионов страны. Право оказаться на борту парусника завоевали всего 14 подростков - воспитанников лучших морских клубов страны.
- По условиям конкурса участниками экспедиции могли стать школьники не младше 15 лет. Нам единственным из всех регионов выделили сразу три места. Во всех своих курсантах я уверена: они подготовлены очень хорошо, не подведут. Ребята занимаются в Детском морском центре по пять-шесть лет. Они дружат между собой, побывали в "Артеке", на Соловках, имеют опыт шлюпочных походов, вместе выступали на соревнованиях по морскому многоборью. Играют на гитаре, поют, сочиняют стихи. Достойные парни! - с гордостью рассказывает о своих воспитанниках педагог Наталия Меньшикова.
Главным счастливчиком плавания станет Андрей Васильев, которому пятого апреля исполнится 17 лет. Незабываемый день рождения он будет отмечать в Порт-Луи на Маврикии.
Путь, который предстоит пройти "Палладе" за время плавания, ребята прочертили на карте уже сотни раз и выучили наизусть. За три месяца подготовки к кругосветке моряки досконально изучили устройство корабля, снасти и такелаж, прошли специальные курсы для экипажа учебного судна. Курсанты знают флажный семафор, на скорость вяжут морские узлы, прекрасно ориентируются по карте. Они понимают, что кругосветка на паруснике - это не отпускной вояж, а ежедневный труд. К работе с парусами "Паллады" их допустят только после сдачи специальных нормативов.
Этап кругосветной экспедиции на "Палладе" для костромских школьников закончится 12 апреля. После завершения практики курсантам выдадут официальные удостоверения о том, сколько они прошли морских миль. Для поступления в любой вуз такой опыт - огромный плюс.
"Те ребята, которые не были в таком путешествии, при поступлении в морские вузы будут проходить практику в качестве палубных практикантов, а наши - уже в качестве матросов", - не без гордости говорят в морклубе.
Кстати
В экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды, юные костромичи взяли с собой материалы о знаменитом земляке Иване Купреянове - одном из первооткрывателей Антарктиды. Вице-адмирал Иван Антонович Купреянов был уроженцем Солигаличского уезда Костромской губернии. В составе первой русской антарктической экспедиции до Антарктиды 1819-1821 годов под командованием капитана 2-го ранга Ф.Ф. Беллинсгаузена и лейтенанта М. П. Лазарева он находился в качестве мичмана шлюпа "Мирный". Самый холодный континент Земли участники экспедиции открыли 28 января 1820 года.