Костромские школьники отправились в кругосветное плавание

Трое воспитанников Костромского детского морского центра стали участниками кругосветного плавания, посвященного 200-летию открытия Антарктиды. Ребята проведут в море около двух месяцев, а один из членов молодежного экипажа встретит свой день рождения в Индийском океане.

Костромские школьники - Алексей Хохлов, Андрей Васильев и Евгений Касаткин - прошли отбор для участия в этапе кругосветного плавания на учебном парусном судне "Паллада", который пройдет в Южном полушарии. Ребята будут нести вахты у штурвала и на камбузе, работать с парусным снаряжением, посетят морские порты Аргентины, ЮАР и Маврикия.

Все трое счастливчиков - ученики десятых классов костромских школ и одновременно курсанты Детского морского центра. Вот уже почти 60 лет этот клуб занимается дополнительной подготовкой школьников. Ребята изучают морское и речное дело, ходят в шлюпочные и корабельные походы, занимаются спортом, танцами, играют на гитаре, участвуют в подготовке спектаклей и концертов. Детский морской клуб Костромы давно стал кузницей кадров для российского флота. Только на кораблях ВМФ России в должностях от мичмана до капитана первого ранга проходят службу более 150 выпускников центра.

- Наши ребята ежегодно поступают в гражданские вузы, в военно-морские институты. Но мы не ставим цели, чтобы все курсанты стали военными или гражданскими моряками. Самое главное - чтобы им здесь было хорошо, уютно, чтобы центр стал для них вторым домом. А если в будущем они выбирают профессию моряка, то мы им обязательно помогаем, - рассказывает директор Детского морского центра Наталия Меньшикова.

Для троих подростков, прошедших строгий отбор, предстоящее кругосветное путешествие станет первыми профессиональными пробами.

Право оказаться на борту парусника завоевали всего 14 воспитанников лучших морских клубов страны

- Нас ждет практика на учебном парусном судне. Это работа в команде, незабываемый опыт, который пригодится в будущем. Мы садимся на корабль в порту на самом юге Аргентины, идем мимо островов Южной Георгии, где встречаемся еще с двумя парусниками "Крузенштерн" и "Седов". У нас будет несколько суток совместного плавания, - рассказал 16-летний курсант Алексей Хохлов.

Накануне отправки в Аргентину в кают-компании Детского морского центра прошли торжественные проводы юных моряков в дальнее плавание. Костромской губернатор передал им флаг области, который курсанты взяли с собой на парусник.

Экспедиция юных костромичей стартовала 10 февраля. В Аргентине мальчишки присоединились к экипажу "Паллады" вместе с ребятами из других регионов страны. Право оказаться на борту парусника завоевали всего 14 подростков - воспитанников лучших морских клубов страны.

- По условиям конкурса участниками экспедиции могли стать школьники не младше 15 лет. Нам единственным из всех регионов выделили сразу три места. Во всех своих курсантах я уверена: они подготовлены очень хорошо, не подведут. Ребята занимаются в Детском морском центре по пять-шесть лет. Они дружат между собой, побывали в "Артеке", на Соловках, имеют опыт шлюпочных походов, вместе выступали на соревнованиях по морскому многоборью. Играют на гитаре, поют, сочиняют стихи. Достойные парни! - с гордостью рассказывает о своих воспитанниках педагог Наталия Меньшикова.

Главным счастливчиком плавания станет Андрей Васильев, которому пятого апреля исполнится 17 лет. Незабываемый день рождения он будет отмечать в Порт-Луи на Маврикии.

Путь, который предстоит пройти "Палладе" за время плавания, ребята прочертили на карте уже сотни раз и выучили наизусть. За три месяца подготовки к кругосветке моряки досконально изучили устройство корабля, снасти и такелаж, прошли специальные курсы для экипажа учебного судна. Курсанты знают флажный семафор, на скорость вяжут морские узлы, прекрасно ориентируются по карте. Они понимают, что кругосветка на паруснике - это не отпускной вояж, а ежедневный труд. К работе с парусами "Паллады" их допустят только после сдачи специальных нормативов.

Этап кругосветной экспедиции на "Палладе" для костромских школьников закончится 12 апреля. После завершения практики курсантам выдадут официальные удостоверения о том, сколько они прошли морских миль. Для поступления в любой вуз такой опыт - огромный плюс.

"Те ребята, которые не были в таком путешествии, при поступлении в морские вузы будут проходить практику в качестве палубных практикантов, а наши - уже в качестве матросов", - не без гордости говорят в морклубе.

Кстати

В экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды, юные костромичи взяли с собой материалы о знаменитом земляке Иване Купреянове - одном из первооткрывателей Антарктиды. Вице-адмирал Иван Антонович Купреянов был уроженцем Солигаличского уезда Костромской губернии. В составе первой русской антарктической экспедиции до Антарктиды 1819-1821 годов под командованием капитана 2-го ранга Ф.Ф. Беллинсгаузена и лейтенанта М. П. Лазарева он находился в качестве мичмана шлюпа "Мирный". Самый холодный континент Земли участники экспедиции открыли 28 января 1820 года.