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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Полезут на стенку

Москва примет чемпионат Европы по скалолазанию
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
Уже совсем скоро - с 20 по 27 марта 2020 года в Москве пройдет чемпионат Европы по новому олимпийскому виду - скалолазанию.

Предстоящее первенство Старого Света будет особым сразу по нескольким причинам.

Во-первых, турнир в Москве станет последним отборочным мероприятием на Игры-2020 в Токио для скалолазов из Европы.

Во-вторых, чемпионы нашего континента в олимпийском формате многоборья будут названы впервые в истории!

Также отметим, что впервые с 2008 года призеры всех дисциплин определятся на одной арене. В последнее время традиционным было разделение турнира на два самостоятельных старта. В одном месте определялись сильнейшие в боулдеринге, в другом - в трудности и в скорости.

Фото: iStock
В Москве стартовала продажа билетов на чемпионат Европы по скалолазанию

Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, чемпионат Европы станет третьим по счету и заключительным для европейских скалолазов этапом отбора на Олимпийские игры-2020. На кону одна путевка у мужчин и одна у женщин, которые будут разыграны по итогам дисциплины "многоборье" 26-27 марта. Однако борьба за них начнется с первых дней турнира: по результатам выступления в отдельных дисциплинах (скорости, боулдеринге и трудности) будет определено по двадцать сильнейших скалолазов-универсалов, которые будут допущены до квалификации многоборья.

Напомним, что первый этап отбора на Олимпийские игры-2020 прошел в августе 2019 года на чемпионате мира в Хатиодзи. Вторым этапом стал Олимпийский квалификационный турнир в Тулузе (28 ноября - 1 декабря 2019 года). Они определили по 14 участников ОИ у мужчин и женщин.

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