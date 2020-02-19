Фельдшерские пункты в селах Рязанской и Смоленской областей, построенные в прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение", до сих пор не начали прием пациентов. А в одном из районных стационаров оборудование для диагностики рака груди есть только... в гараже, так что женщины ждут своей очереди на улице.

Работу новых медпунктов проверили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). На Рязанщине они посетили 14 ФАПов и одну амбулаторию. Некоторые из этих объектов были сданы позже срока - подрядчики ускорились только после того, как их оштрафовало региональное министерство строительного комплекса. Работы завершились в конце 2019-го. Все коммуникации подведены, в часть учреждений завезено медицинское оборудование. Но прием не открыт, что вызывает недоумение у местных жителей.

Как оказалось, долгожданные здания не приняты в собственность подразделений, подчиняющихся минздраву Рязанской области. Чтобы зачислить их на баланс ведомства, нужно в установленном порядке зарегистрировать объекты недвижимости. Все необходимые документы для этого были поданы в начале января 2020 года. Процесс регистрации должен окончиться до конца февраля. Затем еще около двух недель уйдет на оформление лицензий, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями и монтаж оставшегося оборудования (оно уже закуплено).

По итогам рейда общественники обратились в правительство региона с просьбой принять меры для того, чтобы медицинское обслуживание населения в новых ФАПах началось как можно быстрее.

Похожие проблемы вскрылись и на Смоленщине. В 2019 году здесь приобрели передвижные фельдшерско-акушерские пункты для сел Рославльского, Демидовского, Ярцевского и Смоленского районов. Члены регионального отделения ОНФ выяснили, что в закупку вошли ФАПы за 5,6 миллиона рублей каждый - с минимальной комплектацией. Комплексы изготовлены на базе автомобилей "ГАЗель", которые показали низкую проходимость в условиях бездорожья.

"Фронтовики" констатировали, что в названных районах качество оказания помощи в медучреждениях не улучшилось. По-прежнему остро стоит кадровый вопрос, не хватает оборудования. В том же Ярцеве отсутствует компьютерный томограф (люди вынуждены ездить на КТ в Смоленск и Сафоново), а для диспансеризации и профосмотров женщин старше 40 лет используется передвижной маммограф на базе "КамАЗа", стоящий на территории больничного гаража. Пациентки стоят в очереди на улице при любой погоде.

Прямая речь

Наталия Семенцова, руководитель исполкома ОНФ в Смоленской области:

- На момент нашей проверки ни один из передвижных медицинских модулей не был зарегистрирован в органах ГИБДД. В связи с этим они до сих пор не функционируют. В ЦРБ города Демидова пришлось приобретать недостающее медоборудование для оснащения передвижного ФАПа на сумму около 200 тысяч рублей. Этот факт говорит о том, что закупка передвижных фельдшерских пунктов с точки зрения экономической составляющей продумана не до конца.