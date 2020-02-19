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19.02.2020 20:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Курском гражданина КНР убили после выписки из больницы с ОРВИ

Текст: Антон Валагин

Курские власти прокомментировали насильственную смерть гражданина КНР в Железногорске.

Фото: REUTERS
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- По данным правоохранительных органов, смерть носит насильственный характер и никак не связана с коронавирусной инфекцией. Обстоятельства гибели иностранца расследуются, - сообщили в администрации региона.

Погибший приехал в Курскую область в декабре 2019 года в составе группы из 43 человек для работы на обувном предприятии. В январе все прибывшие прошли медобследование.

С 13 по 17 января иностранец находился в городской больнице Железногорска с диагнозом ОРВИ. После выздоровления был выписан, рассказал главврач больницы № 2 Алексей Филатов.

19 февраля тело китайца было найдено с признаками насильственной смерти.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область

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