Под Курском гражданина КНР убили после выписки из больницы с ОРВИ

Курские власти прокомментировали насильственную смерть гражданина КНР в Железногорске.

- По данным правоохранительных органов, смерть носит насильственный характер и никак не связана с коронавирусной инфекцией. Обстоятельства гибели иностранца расследуются, - сообщили в администрации региона.

Погибший приехал в Курскую область в декабре 2019 года в составе группы из 43 человек для работы на обувном предприятии. В январе все прибывшие прошли медобследование.

С 13 по 17 января иностранец находился в городской больнице Железногорска с диагнозом ОРВИ. После выздоровления был выписан, рассказал главврач больницы № 2 Алексей Филатов.

19 февраля тело китайца было найдено с признаками насильственной смерти.