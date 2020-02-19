Поездка в московском такси обошлась пассажиру почти в 500 тысяч рублей

В Москве таксист украл у пассажира почти 500 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, житель Московской области, севший в такси у Павелецкого вокзала, был нетрезв, а потому расположен к беседе.

Водитель, видимо, оказался неплохим собеседником, потому что через какое-то время пассажир решил дать ему пять тысяч рублей чаевых. Наличных денег в карманах не оказалось, и добродушный мужчина попросил таксиста остановиться у банкомата. Пока он снимал деньги, таксист, тоже вышедший из машины, подсмотрел пин-код карты, а затем и вовсе умудрился украсть ее у пьяного пассажира и снять всю наличность.

Пассажир, лишившись денег, обратился в полицию. Таксиста задержали по горячим следам.