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19.02.2020 18:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поездка в московском такси обошлась пассажиру почти в 500 тысяч рублей

Текст: Ирина Рыбникова

В Москве таксист украл у пассажира почти 500 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, житель Московской области, севший в такси у Павелецкого вокзала, был нетрезв, а потому расположен к беседе.

Фото: iStock
Кировчанка угнала машину подвозившего ее таксиста

Водитель, видимо, оказался неплохим собеседником, потому что через какое-то время пассажир решил дать ему пять тысяч рублей чаевых. Наличных денег в карманах не оказалось, и добродушный мужчина попросил таксиста остановиться у банкомата. Пока он снимал деньги, таксист, тоже вышедший из машины, подсмотрел пин-код карты, а затем и вовсе умудрился украсть ее у пьяного пассажира и снять всю наличность.

Пассажир, лишившись денег, обратился в полицию. Таксиста задержали по горячим следам.

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