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19.02.2020 00:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Финишировали с Ланями

Лучшие спортсмены прошлого года получили свои награды
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8089)
В олимпийском комитете России (ОКР) прошла церемония вручения "Серебряных ланей" - приза лучшим спортсменам, команде и тренеру по итогам года, который традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР).

Открывали торжественное мероприятие "хозяин площадки", президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков, он сам дважды был лауреатом премии, и министр спорта Олег Матыцин, который, по собственному выражению, "корнями из олимпийского движения", поскольку много лет возглавлял студенческий спорт.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Алена Косторная: К чемпионату мира готовлюсь с хорошим настроением

Но главными действующими лицами, конечно же, были спортсмены. Первой свою награду из рук Позднякова получила 16-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию, победительница финала Гран-при Алена Косторная. Ее можно назвать и абсолютной чемпионкой журналистского голосования - у Алены большинство голосов.

Сейчас Алена готовится к важнейшему старту сезона - чемпионату мира. Турнир пройдет в канадском Монреале с 16 по 22 марта. Две соперницы Косторной - Анна Щербакова и Александра Трусова - у нее всегда перед глазами, так как все три одиночницы тренируются в группе Этери Тутберидзе. Зарубежных конкуренток тоже хватает. Например, японка Рика Кихира, она, как и Алена, исполняет сложнейший прыжок в женском катании - тройной аксель. Впрочем, Косторная призналась журналистам, что за Кихирой не следит: "Соперничество есть всегда. Но я сосредоточена на своих программах, на работе над своими элементами".

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова тоже погружена в тренировочный процесс. На следующей неделе стартует чемпионат России в помещении. В этом зимнем сезоне она уже показала, что находится в прекрасной форме. А ее "золотой" прыжок на 4,95 м на летнем чемпионате мира в Дохе до сих пор вызывает восхищение. Когда Анжелика поднялась на сцену за своей наградой, Олег Матыцин, конечно, не мог не упомянуть про ту сложную ситуацию, в которой сейчас находятся все наши легкоатлеты. "Благодаря таким результатам мы показываем, что российская легкая атлетика - это бриллиант в короне мировой, - отметил министр спорта. - Надеюсь, что скоро россияне будут выступать не в нейтральном статусе, а под флагом своей страны".

Пока же Сидорова, как и другие российские легкоатлеты, не имеет допуска до международных стартов. Однако продолжает верить в лучшее и готовиться к Олимпиаде в Токио. Об этом рассказала тренер спортсменки Светлана Абрамова. "К результату, который Анжелика показала на ЧМ, мы шли долго. Был 2016 год и пропуск Олимпиады, был неудачный 2017-й. Но Анжелика очень сильный человек. Нам удается преодолевать трудности, и впереди много планов. Надеемся, что Токио не устоит перед нами".

Фото: Михаил Синицын/РГ
Мария Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

О том, что честь России на спортивных соревнованиях готовы отстаивать честные и чистые спортсмены, говорила и титулованная волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова. Президент ФСЖР и заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов вручили ей диплом Международного комитета Фейр Плей за благородство на протяжении всей карьеры. В голосовании международных экспертов Катя заняла второе место, уступив только экс-президенту МОК Жаку Рогге.

- Нашим спортсменам сейчас приходится нелегко, - отметила Гамова. - Но эта награда доказывает, что коллективная ответственность - это неправильно, что есть чистые спортсмены, которые добиваются побед только собственным трудом.

Лауреаты "Серебряной лани"

Владимир Балынец (паралимпийский спорт - пауэрлифтинг);

Анастасия Войнова - Дарья Шмелева (велоспорт);

Артур Далалоян (спортивная гимнастика);

Инна Дериглазова (фехтование);

Юлия Ефимова (плавание);

Алена Косторная (фигурное катание);

Вячеслав Красильников - Олег Стояновский (пляжный волейбол);

Даниил Медведев (теннис);

Никита Нагорный (спортивная гимнастика);

Анжелика Сидорова (легкая атлетика).

Лучшая команда - сборная России по пляжному футболу.

Лучший тренер - Юрий Семин ("Локомотив" Москва)

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