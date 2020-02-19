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19.02.2020 13:17
Проект: В регионах

В Калуге обсудили уборку города

18 февраля состоялось первое в 2020 году расширенное заседание правления Ассоциации ТОС города Калуги. Обсуждались реализованные проекты 2019 года, участие в областном конкурсе на лучшую практику ТОС, вопросы реализации инициативного бюджетирования в текущем году и проект "Генеральная уборка" - поквартальное приведение города в порядок.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Депутат городской думы, председатель ТОС "Содружество" Татьяна Коняхина рассказала, что в их общине проект поквартального благоустройства уже успешно применяется не первый год и подчеркнула, что надо это делать комплексно, чтоб было комфортно жить всем. Для этого в общине "Содружество" начали разрабатывать дендроплан и планируют облагораживать небольшие общественные пространства.

В ходе обсуждения проекта "Генеральная уборка" депутат городской думы Калуги, руководитель ассоциации ТОС города Калуги Эльвира Капитонова отметила: "Жители домов, которые объединяет одна территория - это и есть квартал, и именно они должны решить, как должно это благоустраиваться, и самое главное, что это не на один год, они видят перспективу развития своего квартала на несколько лет. Когда что-то хорошее делается, люди видят конкретный результат и этим зажигаются - мы видим это на примере инициативного бюджетирования".

Фото: Городская дума Калуги
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В 2019 году впервые в Калуге была реализована программа инициативного бюджетирования, когда в обустройство конкретной территории совместно с муниципалитетом "вкладываются" деньгами сами жители.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов подчеркнул значимость поддержки инициативы жителей: "За инициативным бюджетированием будущее. На последнем заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России этот вопрос был поставлен во главу угла и президент поддержал идею закрепить основы инициативного бюджетирования законодательно на федеральном уровне, это изменение будет внесено в 131-й федеральный закон. Я изучил реализацию инициативного бюджетирования в других областных центрах: все начинали с небольших сумм, но увеличивали их в последующие годы. На сегодняшний день у нас 25 заявок от жителей, если они будут соответствовать условиям участия, предлагаю поддержать активность жителей и деньги, сэкономленные при проведении торговых процедур направлять на реализацию этих проектов".

В ходе мероприятия была поддержана инициатива территориальной общины "Старый город" об участии жителей в реставрации памятника 600-летию Калуги. Основная идея - при активном участии калужан собрать средства на ремонт памятника, который является одним из символов нашего города.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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