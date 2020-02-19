По планам костромских властей, в ближайшее время свои жилищные условия улучшат 2111 человек, ютящихся в 110 ветхих домах. Между тем, в некоторых районах области строители уже пять лет не могут устранить недоделки в "новых аварийных домах". Новостройки топит канализационными стоками, дети в них болеют астмой. Кто ответит за нарушения и решит проблемы новоселов?

Переселенцы надеялись на комфортную жизнь в новых домах, но все оказалось иначе. Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС

В январе 2020 года активисты Общероссийского народного фронта обратились к властям города Шарьи с просьбой принять оперативные меры по устранению строительных дефектов в доме N 9 по улице Орджоникидзе, 5-й квартал, который был сдан в эксплуатацию еще в 2015 году.

Система канализации дома оказалась сконструирована таким образом, что бытовые стоки собираются в подвале под одной квартирой.

- Я уже не в первый раз посещаю этот дом и общаюсь с жителями. Особенно тревожит ситуация, сложившаяся в квартире N3. Когда хозяйка открыла дверь, проверяющие даже отшатнулись - такой невыносимый запах аммиака и фекалий стоит в квартире из-за проблем с подвалом и канализацией. Трехлетняя дочка женщины заболела астмой. Сейчас они судятся с администрацией и управляющей компанией. Но мы считаем, что власти должны, не дожидаясь судебных решений, принять все меры по созданию нормальных условий для этой семьи, - прокомментировала член регионального штаба ОНФ Ирина Глушкова.

Трехэтажный 25-квартирный жилой дом N23 на улице Октябрьской в Мантурове должны были заселить в конце 2014 года, однако построить в срок не успели. Несмотря на существенные недоделки и несоответствие проектной документации, чиновники местной администрации подписали акт о вводе дома в эксплуатацию. Однако жить в здании было невозможно.

Несмотря на существенные недоделки, местные чиновники подписали акт о вводе дома в эксплуатацию

В отношении чиновника мантуровской мэрии возбудили уголовное дело, однако обвиняемому удалось избежать наказания в связи с актом об амнистии.

В результате достроить и заселит многоэтажку смогли лишь летом 2015 года. Но сразу после новоселья жильцы начали жаловаться на проблемы

- Речь идет о существенных строительных недостатках: сгнившие половые доски, неработающие вентиляция и канализация, трещины в стенах квартир, - пояснили в ОНФ.

Власти города заверили, что устранят все нарушения до 30 сентября 2018 года. Однако обещание свое не выполнили. Возмущенные обманом жители повторно обратились за помощью к общественникам. После этого в Мантурово нагрянула внеплановая проверка качества жилья с участием активистов ОНФ и представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ. Проверяющие посетили не только дома NN23 и 25 на улице Октябрьской, откуда поступали многочисленные обращения новоселов, но и не менее проблемный дом N1 на улице Больничной.

Получая ключи от квартир, переселенцы надеялись на счастливую и комфортную жизнь в новых стенах. Но сказки не получилось. Переехав в здание, они испытали настоящий шок. Мантуровцы заявили, что из старых аварийных домов их переселили в "новый аварийный". Штукатурка с фасада, который строители красили в разгар зимних морозов, мгновенно обвалилась. Лестницы в подъездах оказались установлены так криво, что по ним опасно ходить. Входные двери в квартиры оказались картонными и легко протыкались канцелярским ножом.

После проверки власти города в очередной раз пообещали устранить строительные дефекты. Однако жители заявили, что больше обещаниям чиновников не верят и потребовали немедленного расселения из новостроек-развалюх.

Официального ответа на вопрос, когда же костромичам предоставят пригодные для жилья квартиры, от чиновников получить, к сожалению, не удалось.

А как у соседей

Массу дефектов обнаружили в многоэтажке в городе Ярцево Смоленской области, куда переселили людей из аварийного жилья. На месте побывали активисты регионального отделения ОНФ, узнав о том, что граждане не могут достучаться до местных властей.

Проблемный дом построен по адресу проспекту Металлургов, 52а. Внешние стены покрыты трещинами, кое-где дождевая и талая вода ручьями стекает по фасаду и окнам из-за неисправности водоотвода с крыши. Периодически подтапливает цокольный этаж. Он принадлежит индивидуальному предпринимателю и не отапливается, в итоге квартиры над ним промерзают. В этом подвале расположены все узлы инженерных сетей и коммуникаций, но доступ к ним ограничен, что, по мнению экспертов, может затруднить обслуживание - особенно в случае ЧП.

В одной из квартир, где проживает инвалид третьей группы, при строительстве были не герметично заделаны швы между стеной и пластиковыми окнами. Из щелей дует, в комнатах холодно. Мерзнут и соседи - девушка-сирота с двумя маленькими детьми. У них плохо работает вентиляция, поэтому дома сыро, на стенах плесень. Малыши постоянно болеют.

- Козырьки над входами в подъезды разрушены, входные ступени крыльца находятся в крайне опасном состоянии. В подъездах грязно, они не отапливаются, из-за чего на окнах образуется плесень, - поделился впечатлениями от новостройки смоленский активист ОНФ Владимир Маненков. - Тротуар вдоль дома местами разрушен, дворовая территория недостаточно освещена. Переселенцам предоставили некачественное жилье. Они более двух лет направляли властям обращения с просьбой устранить недостатки, но ответа нет до сих пор.

"Фронтовики" написали в администрацию Ярцева и намерены добиться устранения нарушений.