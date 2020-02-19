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19.02.2020 08:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Температурный рекорд 95-летней давности может быть побит в Москве в среду

Текст: Ирина Огилько

В московский регион пришла весенняя погода: будет хмуро, тепло и сыро. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

По данным метеорологов, виной всему пришедший с берегов Атлантики циклон. Он принес с собой теплый и влажный воздух. Согласно прогнозу, прогреться воздух сможет до +4...+5 градусов, вечером не ниже +1. Временами будет идти дождь. Ветер до 6-7 м/с. В воздухе возможна гипоксия или нехватка кислорода, что может спровоцировать ухудшение самочувствия у граждан, страдающих заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой систему, психическими расстройствами.

Не исключен сегодня и температурный рекорд. Так максимально воздух прогревался 19 февраля до +3,7 градуса в 1925 году. А вот наиболее холодным этот день календаря был в 1900 году - тогда синоптики зафиксировали -29,8 градуса.

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