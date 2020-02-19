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19.02.2020 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мимо кассы

Финансовые мошенники украли почти 60 миллионов рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8091)
Сразу несколько денежных, в том числе и банковских, афер произошло в Москве и Московской области. Рейтинг мошенничеств возглавили "черные банкиры", незаконно заработавшие свыше 49 миллионов рублей.

В московском главке МВД сообщили, что уже направили в Нагатинский районный суд уголовное дело против трех граждан в возрасте от 32 лет до 41 года. По данным полиции, с 2016 по 2018 год обвиняемые с помощью подконтрольных организаций открывали и вели банковские счета, переводили деньги, производили инкассацию и выдачу наличных. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконная банковская деятельность".

Еще двоих мошенников задержали за кражу в особо крупном размере у 98-летней пенсионерки.

Фото: Александр Корольков/РГ
Как мошенники обманывают клиентов банков

Причем один из воров - сотрудник банка, расположенного на 2-м Южнопортовом проезде.

Полицейские выяснили, что в отсутствие клиента, используя свой пароль, логин и идентификатор, мошенник вошел в автоматизированную систему банка и произвел "перепривязку" расчетного счета, открытого на имя гражданки 1922 года рождения. После чего аферисты, получив доступ к указанному расчетному счету, совершили кражу 7 миллионов 190 тысяч рублей.

Пожилая женщина очень удивилась, узнав, что ее сбережения таинственным образом куда-то исчезли. Кстати, о подозрительной банковской операции сообщил в полицию и инспектор управления безопасности банка.

Также временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что полицейские задержали при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии 40-летнего приезжего, который украл с чужой банковской карты почти полмиллиона рублей.

Сотрудник банка, используя свой пароль и логин, украл у пенсионерки свыше 7 миллионов

В полицию обратился житель Московской области. Возвращаясь домой,он воспользовался услугами частного такси. Во время поездки он попросил водителя остановиться у одного из банкоматов, чтобы снять деньги.

Выяснилось, что во время этой операции водитель находился рядом и подсмотрел пин-код от банковской карты. А затем он сумел похитить карту. Уже в другом банкомате вор снял с нее деньги, после чего незаметно вернул пассажиру карту и высадил его.

Подозреваемого задержали на Болотниковской улице и заключили под стражу. Дело возбуждено по статье 158 УК РФ "кража".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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