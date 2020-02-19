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19.02.2020 12:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве на месте рынка откроют театр иллюзий

Текст: Ирина Огилько

На востоке столицы ведется капитальный ремонт здания бывшего кинотеатра "Владивосток". После ремонта здесь отроют "Московский театр иллюзий". Об этом "РГ" рассказали в департаменте капремонта Москвы.

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По данным департамента, здание расположено в районе Перово, на улице Лазо, 3. Этому зданию 60 лет, но почти половину из них он работал как рынок, а том и просто пустовал.

Обследование показало, что в строении выявлены критические дефекты и повреждения конструкций, протекала кровля, а инженерные сети утрачены, - рассказали в пресс-службе департамента. Чтобы сохранить здание и его функции, было решено передать его "Московскому театру иллюзий" Анатолия Ляшенко. Тем более что здание, где театр сейчас расположен, также требует капитального ремонта.

Сейчас в старом кинотеатре отремонтировали кровлю, укрепили дверные и оконные проемы, починили фундамент, оштукатурили стены. "После завершения ремонта, будет создана необходимая инфраструктура, которая позволит артистам погружать зрителей в мир иллюзий. Например, на сцене будет установлен мультимедийный экран для проекции любых постановочных элементов. В качестве дополнительного набора инструментов можно будет использовать светодинамическое оборудование, позволяющее либо индивидуально, либо по заданной программе освещать сцену в любой точке и на любом плане. А в дополнение к этому будут использоваться передовые технологии в управлении звуком", - добавили в пресс-службе.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
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После проведения капитального ремонта на первом этаже здания будет обустроен зрительный зал повышенной комфортности вместимостью более 300 человек, здесь же расположатся касса, гримерные, мастерские для художников и репетиционный зал. На втором этаже будут административные помещения и помещения для светооператоров. На третьем появятся комнаты главного режиссёра и его помощника, а также операторская звукорежиссера.

По окончании работ по капитальному ремонту будет проведено благоустройство прилегающей к зданию кинотеатра территории. Для комфортного перемещения пешеходов сделают удобные дорожки, которые замостят плиткой площадью 1080 кв.м., а для проезда техники вокруг здания заменят асфальтовое покрытие, установят скамейки для отдыха и урны и высадят порядка 200 кустарников.

Все работы планируется завершить во втором квартале текущего года.

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