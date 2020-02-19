В Москве разоблачена деятельность ячейки религиозных экстремистов

Деятельность очередной ячейки международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории России) разоблачена оперативниками ФСБ и МВД России. Экстремисты из числа уроженцев Центрально-Азиатского региона обосновались в Москве и Подмосковье.

"Задержано 3 главаря и 4 активных члена законспирированной ячейки экстремистской организации. Они проводили сборы участников, на которых распространяли идеологию "Таблиги Джамаат", подрывающую устои ислама. Кроме того, задержанные вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников", - рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России "Организация деятельности экстремистской организации". Отмечается, что при обысках по местам проживания задержанных обнаружено и изъято значительное количество экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов (ведет Минюст России), а также запрещенная атрибутика.

Напомним, "Таблиги Джамаат" Верховный суд РФ запретил по просьбе Генпрокуратуры еще в 2009 году. Но после этого правоохранительные органы не раз ликвидировали ячейки этой организации. В предыдущий раз крупную ячейку "Таблиги Джамаат" разоблачили в Москве летом 2017 года.

А осенью 2018 года Бабушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор восьмерым членам подпольного движения "Таблиги Джамаат".