В Москве у пенсионерки украли семь миллионов через онлайн-банк

У 98-летней пенсионерки из Москвы с банковского счета украли более семь миллионов рублей, передает ТАСС.

Выяснилось, что к преступлению причастен сотрудник банка на 2-м Южнопортовом проезде, где женщина держала деньги. Клерк вошел в автоматизированную систему под своим логином и паролем и привязал счет потерпевшей к чужому профилю. Это позволило преступникам с мая по июнь прошлого года вывести 7 миллионов 190 тысяч рублей. На странные операции обратила внимание служба безопасности банка и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливаются участники преступления.