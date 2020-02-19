Циклоны могут изменить планы россиян на праздничные выходные

В этом году фактором, активно влияющим на погоду в России, является циклоническая деятельность над Северной Атлантикой, морями Северного Ледовитого океана. Какую погоду принесет она в российские регионы в эти февральские праздничные выходные, узнали корреспонденты "Российской газеты". А также о том, как можно будет отметить День защитника Отечества.

Ранее "РГ" рассказала о ситуации 23 февраля на горнолыжных курортах страны.

Саратов: Северный циклон непредсказуем

Сейчас погоду определяет циклон, который находится севернее Новой земли. Нижнее Поволжье, в частности Саратовская область, находится на периферии этого процесса.

К середине этой недели ожидается повышение температуры до показателей слабоморозных ночью и близких к нулю днем.

Ближе к 23 февраля погода должна быть вполне комфортной, абсолютно ясного неба нам не обещают, но будет переменная облачность без существенных осадков. Температура днем будет от минус двух до минус четырех градусов. То есть погода располагает провести время на открытом воздухе, способствует активному отдыху.

Но уже к 24 февраля может подойти атмосферный фронт, усилиться ветер и начнутся осадки. Но это долгосрочный прогноз, поэтому нужно делать поправку в 12 часов, может все начаться раньше или позже, - рассказывает начальник отдела по прогнозу погоды Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло.

Калининград: Сыр по старинным рецептам

В Калининграде февральские праздничные выходные обещают быть теплыми и дождливыми, а мартовские праздники - теплыми и солнечными. Днем столбик термометра, по предварительным прогнозам, не должен опуститься ниже нуля градусов по Цельсию.

Однако метеорологи предупреждают: и на калининградскую погоду влияет непредсказуемый Атлантический океан. Спрогнозировать поведение атлантических циклонов и антициклонов сложно, поэтому готовиться необходимо к любым погодным сценариям.

По словам председателя калининградской Ассоциации предприятий индустрии туризма Тамары Тороповой, жителей и гостей Калининграда в предстоящие праздники ждет насыщенная туристическая программа. Если небо будет безоблачным, можно отправиться на необычные экскурсии по городам региона. Набирают популярность, к примеру, гастрономические туры.

Так, можно посетить родину "тильзитского" сыра - город Советск, а затем попробовать в соседнем городке Немане сыры, приготовленные в небольшой сыроварне по старинным рецептам. Эту поездку, как правило, совмещают с осмотром развалин замка Тевтонского ордена Рагнит.

Если же дождь будет лить, как из ведра, можно протестировать новинку от калининградских рестораторов - экскурсию по локальным достопримечательностям балтийской кухни. Дегустация семи блюд, приготовленных из местных продуктов, таких как рыбацкая солянка и строганина из пиламиды, сопровождается рассказом о гастрономической истории Восточной Пруссии.

"Такое мероприятие доставит удовольствие в любую погоду, - отмечает Тамара Торопова. - Кроме того, в праздничные дни будут открыты двери замечательных калининградских музеев - Кафедрального собора, Музея янтаря, Музея мирового океана и других. Даже если погода не будет подходить для прогулок, Калининградская область найдет, чем занять и удивить своих гостей".

Кузбасс: Снег пролежит до апреля

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, всю эту неделю в регионе столбик термометра в течение суток будет колебаться от минус 2-7 градусов в дневное время до минус 10-15 после захода солнца.

Впрочем, в Горной Шории, где расположен популярный горнолыжный курорт Шерегеш, ночами подморозит еще сильнее - до 20-25. При тех же минус 2-7 днем. Подчеркиваем, ясным и солнечным днем, с небольшим южным ветром. Такая погода, как правило, преобладает в Кузбассе в феврале. Отсюда и слабая изморозь с гололедицей.

Впрочем, лыжники и сноубордисты уже собирают снаряжение, чтобы встать на "скользкий путь". "Покатушки" в честь Дня защитника Отечества в Шерегеше - это самый разгар сезона, который обычно продолжается здесь вплоть до мая.

Только теплую одежду из рюкзака не выкладывайте. Жар ведь костей не ломит. А южно-сибирские циклоны, как, впрочем, и антициклоны - они как люди: одни формируются и живут долго, другие исчезают так же стремительно, как рождаются.

Вообще, февраль в Кузбассе в этом году выдался относительно теплым: температура воздуха весь месяц на 3-5 градусов превышает норму. И осадков больше, чем обычно. То есть, снега любителям активного отдыха у небесной канцелярии выпрашивать не приходится. Высота покрова к концу месяца, как сообщают синоптики, обычно достигает 20-40 сантиметров, а в предгорьях - все 60-100. Сохранить снег до глубокой весны помогает температурный контраст между днем и ночью, что характерно для местного резко континентального климата.

Нижний Новгород: гуляем без "ватрушек"

В Нижегородской области сохраняется вероятность небольшого плюса. По прогнозам синоптиков температура воздуха уверенно поползет вверх.

Если осадков не будет, то прогулки на воздухе обещают быть вполне комфортными. Но, скорее всего, ситуацию омрачит дождь со снегом.

Кто не побоится осадков, сможет на 23 февраля начать Масленичные гуляния. Детскую игровую программу предлагает, к примеру, архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор".

За пределами музея можно покататься на лыжах - снег еще вряд ли растает. А вот на "ватрушках" покорить склоны здесь не получится. Не так давно районная администрация Приокского района обновила пояснительные аншлаги о запрете санок, ледянок, тюбингов и прочих приспособлений.

Тематическим мероприятием к 23 февраля станет джип-батл "Папа может", где ожидаются "битва" грузовиков и вездеходов, заезды и тест-драйвы полноприводных автомобилей, показательные выступления конного клуба, мастер-классы и конкурсы. Правда, поехать для этого нижегородцам придется в район поселка Большое Козино Балахнинского района.

И до 15 марта работает зимний спортивный городок "Спорт-порт" с искусственным катком и другими развлечениями. Расположен он у стадиона "Нижний Новгород.

Киров: У северной Вятки свои порядки

По данным Росгидрометцентра, в праздничные выходные с 22 по 24 февраля во всей Кировской области установится мягкая комфортная погода с температурой в разные дни от минус 8 ночью до плюс 1 днем, со снежком и практически без ветра.

Понятно, что прогноз предварительный, да и аномальное тепло с температурными "прыжками" этой зимой уже приучило кировчан не очень доверять долгосрочным прогнозам.

Но если прогноз на это раз сбудется, у кировчан появится возможность провести выходные, что называется, на все вкусы. Можно прокатиться на лыжах в загородном лесу в Порошино либо просто прогуляться там по "Тропе здоровья". По-прежнему работают как платные, так и бесплатные катки.

Наконец, прочно установившийся на реках и озерах области лед привлечет рыболовов. А кто-то отправится на загородные шашлыки. У детей появится возможность благодаря теплой, но не слякотной погоде слепить снеговиков или даже целые снежные городки.

Хотя календарная зима заканчивается через две недели, у северной Вятки свои климатические порядки. Середину февраля, скорее, можно отнести к середине зимы, которая по факту продлится еще почти пару месяцев. Так что насладиться лыжами, коньками и прогулкой по снегу возможность еще будет.

Петербург: Дождь, ветер, мокрый снег

В Петербурге и Ленинградской области длинные выходные в конце февраля совсем не порадуют любителей проводить время на свежем воздухе. Снег если и будет - то только мокрый. Температура воздуха хоть и положительна, но возможен сильный ветер.

"Погоду будут определять циклоны, - рассказал начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. - Скорее всего, термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла. Велика вероятность осадков, преимущественно в виде дождя и только по области - в виде мокрого снега".

Циклоны также принесут в Северную столицу довольно свежий ветер - в ночные часы до 10 - 15 метров в секунду, а днем чуть слабее и преимущественно южных направлений. Однако, по словам синоптика, опираться на эти данные необходимо с оглядкой. Все еще к выходным может измениться.

Приморье: Китай отменяется

Была бы открыта граница с КНР, жители Приморья рванули бы на февральские и мартовские праздники в приграничные города Китая - погулять, в аква- и природных парках отдохнуть, поесть вкусненько, в баню сходить, массаж сделать, по магазинам прошвырнуться.

И от погоды эта традиция никак не зависела. Так происходило всегда, когда к обычным выходным прибавлялся еще день-два праздничных: туристов увозили в соседнюю страну рейсовые автобусы, а турфирмам приходилось выставлять и дополнительный транспорт.

Однако нынче придется остаться дома: граница закрыта из-за угрозы коронавирусной инфекции. Кататься на лыжах - не в привычке у жителей края, в последние годы мало снега. Горнолыжная трасса только одна - в городе Арсеньеве, вот там, благодаря ожидаемому снегу, активный отдых вполне возможен.

"Может быть, в северных районах Приморья удастся покататься на лыжах. "Однако к 20-21 февраля мы уже ждем положительные температуры", - говорит начальник Примгидромета Борис Кубай.

Ульяновск: Выходные обещают порадовать

23 февраля, ночью, территория Ульяновской области будет находиться под влиянием Азорского антициклона (Азорские острова в Атлантическом океане), сообщила "РГ" Регина Шарафетдинова, начальник отдела прогнозирования областного гидрометцентра.

И уточнила, что это предварительный прогноз: "Ожидается погода без осадков, ветер слабый. Температура ночью по области 6-11 градусов мороза. Днем с приближением циклона ожидается местами небольшой снег. Ветер западный, умеренный, температура минус 2 - минус 7".

Любителей лыж, коньков и прочих видов спорта праздничный день, как и следующий, 24 февраля, порадует.

Пенза: Лучше остаться дома

В Пензе 23 февраля обещают около нуля, ночью столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов. Будет промозгло - влажность воздуха составит более 90 процентов.

В такой среде проще развиваются вирусы, поэтому медики советуют отказаться от посещения общественных мест, отложить концерты и спектакли до лучших времен. Гулять тоже может быть не совсем комфортно, не исключен мокрый снег