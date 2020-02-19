Главу поселка в Хабаровском крае задержали за получение взятки

Следователи Хабаровского края возбудили уголовные дела о взятке в отношении 46-летнего главы рабочего поселка Ванино и 49-летнего индивидуального предпринимателя.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, предполагается, что бизнесмен дал чиновнику взятку суммой более 340 тысяч рублей. Взамен глава Ванино должен был помочь предпринимателю с легкостью исполнить требования муниципальных контрактов по благоустройству, содержанию, капитальному ремонту территорий и автомобильных дорог. Результаты работ обещали принять беспрепятственно.

Ведется расследование. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.