Приехавших на работу в Хабаровск граждан КНР поместили на карантин

Граждан КНР, приехавших на работу в Хабаровский край, поместили на двухнедельный карантин в поселке Некрасовка.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона, 18 февраля 30 иностранцев прибыли в Хабаровск транзитом через Москву. Они направлялись на работу в Солнечный район. Чтобы не допустить возможного распространения коронавируса, приехавших временно разместили в административном здании нового спортивного комплекса поселка. Там есть все условия для пребывания людей.

"В ходе первичного осмотра санитарными врачами у этой группы людей признаков инфекции не выявлено. Специалисты взяли у прибывших в Хабаровск пробы, которые отправили в лабораторию в Новосибирск", - рассказали в пресс-службе, добавив, что здание охраняют полицейские.

В районе села Воронеж уже есть карантинный пункт, где сейчас находятся 22 подданных КНР. Со дня на день придут результаты их проб. Если инфекция не подтвердится, эту группу отпустят, а людей из Некрасовки переведут на базу в Воронежское.