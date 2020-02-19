Бережно листаю хрупкие пожелтевшие страницы. Читаю: "Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года Дмитраков Иван Яковлевич награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Иван Яковлевич Дмитраков (на фото с женой Александрой Семеновной) всю Великую Отечественную войну был бойцом трудового фронта. Фото: Из семейного архива

У меня в руках - небольшая тетрадка, пенсионное дело №8787. В десяток ее страниц уложилась долгая - 91 год, простая и трудная, но, наверное, все-таки счастливая жизнь моего деда.

А его документы я увидела благодаря акции "Весточка из прошлого - в родные руки", объявленной отделением ПФР по Хабаровскому краю. По законодательству после ухода из жизни пенсионера его дело переводится в статус "закрытое". Но в краевом фонде решили приоткрыть архивы для родственников.

Мой дед Иван - не местный. Вот и в деле его запись: "Родился в 1904 году в с. Караджа, Евпаторийский район". Из благословенного, но малоземельного Крыма привела моих предков на Дальний Восток столыпинская реформа.

…Отслужив в Красной армии, в 1929-м дед устроился в Оборский леспромхоз, поселился в только что основанном поселке Обор. Начал работать лесорубом, через год его перевели заправщиком трактора, а еще год спустя он стал трактористом.

Работы было через край: 1930-е - время бурного развития лесной и деревообрабатывающей промышленности на востоке страны. В урочище Обор поднимался поселок с лесопильным и ободно-тарным заводами, механическими мастерскими, двухэтажной школой, большим клубом, больницей. Для вывоза леса протянули железную дорогу.

Отчаянно не хватало рабочих рук. На строительство дороги, на лесозаготовки ссылали раскулаченных крестьян, старообрядцев, уссурийских, амурских и забайкальских казаков, осужденных по политическим статьям.

В середине 1930-х Оборский леспромхоз входил в тройку лучших по стране. Иван Дмитраков на этом предприятии всегда был в числе ударников-стахановцев лесозаготовок. В трудовой книжке записи: "1932, февраль. Начальник тракторного отряда за перевыполнение норм выработки премирован 15 метрами мануфактуры", "1933, март. Премирован костюмом", "1934, август. Премирован карманными часами". Это потом уже будут и медали, и орден Трудового Красного Знамени.

На фронт дед не попал - у ценного специалиста была бронь. Оборскому леспромхозу придавали особое значение. На предприятии в военные годы даже работала выездная редакция краевой газеты "Тихоокеанская звезда", день за днем журналисты и простые работники рассказывали о буднях лесозаготовок, о проблемах и победах. В выпуске за 16 февраля 1943 года мелькнула родная фамилия: "Слесари, кузнецы, монтажники под руководством квалифицированных мастеров т.т. Дмитракова и Черникина восстанавливают муфты сцепления, корпуса подшипников, нижние катки и даже изготовили сами радиаторы автомашины", - пишет в газете начальник механической мастерской А. Никитин.

- Всю Отечественную он так и работал в леспромхозе. Дома его и не видели, - вспоминает Юрий Иванович Дмитраков, мой отец. - В войну лес возил. Техника тогда интересная была: здоровенные деревянные сани сцепляли в целый караван, загружали бревнами, и два трактора аккуратно эту вереницу с места трогают и тянут на нижний склад. После войны Иван Яковлевич и с пленными японцами работал. Привезет санный состав, а они разгружали вручную. Морозы тогда лютые стояли, за сорок. Непривыкшие к таким холодам самураи замерзали в буквальном смысле слова: чуть где-нибудь уставший приткнется, прикорнет - в мороз-то тянет на сон - и коченеет до смерти. Два кладбища японских в Оборе в те годы выросло, ставили над могилами просто деревянные круглые столбики. Много их там осталось, в нашей земле...

Как рассказали в краевом отделении ПФР, закрытые пенсионные дела хранятся 40 лет, а дела участников Великой Отечественной войны постоянно. Их документы переводят в цифру. На сайте отделения есть список тех, чьи закрытые пенсионные дела уже оцифрованы.

Прямая речь

Ирина Звержеева, управляющий отделением ПФР по Хабаровскому краю:

- Многие чтят память родственников, и не только тех, чья жизнь отмечена боевыми или трудовыми подвигами. Поэтому мы решили предоставить жителям края возможность получить на память документы близких. Например, в архивных пенсионных делах хранятся удостоверения красных партизан, грамоты к юбилейным датам Октябрьской революции. Среди документов получателей пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в период Великой Отечественной войны, есть похоронки - извещения о смерти мужей и сыновей. О периоде политических репрессий может рассказать справка о реабилитации или о нахождении в лагерях ГУЛАГ и ДальЛАГ.

Как принять участие в акции

Для участия необходимо сообщить ФИО родственника, дату его рождения, смерти и где на территории Хабаровского края он проживал. Заявку можно направить разными способами:

- по электронной почте на адрес - arhiv@037.pfr.ru;

- в онлайн-приемной на сайте ПФР;

- по телефонам: 8 (4212) 469-000, 469-121 (для жителей Хабаровска и Хабаровского района), 46-01-46;

- обратившись к специалисту ПФР в клиентской службе;

- направив по почте на адрес тероргана ПФР края по месту жительства.