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19.02.2020 07:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровского экс-чиновника осудят за полет в Москву бизнес-классом

Текст: Дина Непомнящая

Сотрудники следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю направили в суд уголовное дело о растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ) в отношении 45-летнего бывшего руководителя госучреждения. Мужчина обвиняется в том, что без согласования с руководством устроил себе шикарную командировку в Москву.

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Экс-чиновник приобрел авиабилеты категории бизнес-класса в обе стороны, а также прописал в предоставленных на исполнение в бухгалтерию документах другие командировочные расходы. Из-за этой поездки организация понесла ущерб более чем в 110 тысяч рублей.

"Свою вину обвиняемый признал полностью. Им добровольно погашена вся сумма", - отмечают в пресс-службе регионального УМВД.

Наказание для фигуранта дела определит суд. По закону ему грозит до шести лет лишения свободы.

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