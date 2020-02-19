Хабаровского экс-чиновника осудят за полет в Москву бизнес-классом

Сотрудники следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю направили в суд уголовное дело о растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ) в отношении 45-летнего бывшего руководителя госучреждения. Мужчина обвиняется в том, что без согласования с руководством устроил себе шикарную командировку в Москву.

Экс-чиновник приобрел авиабилеты категории бизнес-класса в обе стороны, а также прописал в предоставленных на исполнение в бухгалтерию документах другие командировочные расходы. Из-за этой поездки организация понесла ущерб более чем в 110 тысяч рублей.

"Свою вину обвиняемый признал полностью. Им добровольно погашена вся сумма", - отмечают в пресс-службе регионального УМВД.

Наказание для фигуранта дела определит суд. По закону ему грозит до шести лет лишения свободы.