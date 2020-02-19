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19.02.2020 04:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу корабля

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На Камчатке экипажи вертолетов Ка-27 отработали взлеты с палубы спасательного судна проекта 537 "Алагез" и посадку на нее. В этом году летчики впервые выполняют такие упражнения.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Ранее летчики провели аэродромные, затем маршрутные полеты, и только после этого получили допуск к полетам с корабля, - пояснил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В первый день тренировки экипажи Ка-27 дозаправили вертолеты топливом от корабля и более 20 раз приземлились на палубу судна в дрейфе и на ходу, в том числе ночью.

В дальнейшем вертолетчикам предстоит отыскать подводные лодки условного противника проследить за ними, а также отработать взаимодействие с противолодочными кораблями.

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