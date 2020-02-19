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19.02.2020 11:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Сахалине в есенинском сквере нашли ошибку в стихотворении

Текст: Артем Красиков
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В есенинском сквере Южно-Сахалинска нашли ошибку в тексте стихотворения, сообщает АСТВ.

Фото: iStock
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Новое общественное пространство оборудовали на месте, где раньше находилась заправка. Теперь здесь установили лавочки, качели, специальные шкафы с книгами. В сквере также разместили стенды со стихами.

В одном из них местный житель нашел ошибку. В стихотворении Сергея Есенина "Береза" строчка "В сонной тишине" написана без пробелов.

Кроме того, сообщается, что местные вандалы сломали часть уличной иллюминации, которую уже восстанавливают.

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