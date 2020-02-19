На Сахалине в есенинском сквере нашли ошибку в стихотворении

В есенинском сквере Южно-Сахалинска нашли ошибку в тексте стихотворения, сообщает АСТВ.

Новое общественное пространство оборудовали на месте, где раньше находилась заправка. Теперь здесь установили лавочки, качели, специальные шкафы с книгами. В сквере также разместили стенды со стихами.

В одном из них местный житель нашел ошибку. В стихотворении Сергея Есенина "Береза" строчка "В сонной тишине" написана без пробелов.

Кроме того, сообщается, что местные вандалы сломали часть уличной иллюминации, которую уже восстанавливают.