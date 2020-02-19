После того как из-за вспышки коронавируса на Дальнем Востоке закрыли границу с Китаем, в приграничных регионах с полок магазинов исчезли овощи, а оставшиеся на прилавках стали стоить неприлично дорого. Цены на огурцы не первой свежести достигали 400-450 рублей, помидоры - 400-700. Подорожали кабачки, баклажаны, капуста, лук.

Продавцы твердили одно и то же: китайские овощи не привозят, а местных мало. Товар из Поднебесной замещают продукцией из Ирана, Израиля, Турции, Казахстана, Узбекистана. Но, учитывая логистику, эти овощи намного дороже. В начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил ФАС совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения.

Ситуация с вирусом показала, что Дальний Восток очень зависим от поставок из Китая

Сейчас, после того как 15 февраля через автомобильный пункт пропуска Пограничный из Китая доставили 14 фур овощей, ситуация стабилизировалась. Это была первая значительная поставка с момента ограничений, принятых китайской стороной, сказал зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков.

- Думаю, в ближайшее время наши сети отреагируют на новый товар снижением стоимости, - понадеялся он.

Вся эта ситуация показала, что Дальний Восток очень зависим от поставок соседей. По данным управления торговли министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, из Китая до настоящего времени в регион завозили до 10 процентов реализуемого картофеля, капусты и свеклы, до 40 процентов моркови и лука, до 80 процентов свежих огурцов, до 90 процентов и практически весь свежий сладкий перец.