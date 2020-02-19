В Хэйлунцзяне более тысячи крупных предприятий возобновило работу

Хэйлунцзянское управление промышленности и информатизации сообщило, что в провинции восстановило производственную деятельность 1141 крупное предприятие.

Напомним, деятельность многих промышленных объектов была приостановлена в рамках противоэпидемических мероприятий, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Вместе с тем было увеличено производство средств противовирусной защиты и налажены их рыночные поставки.

В провинции Хэйлунцзян уже выпущено в общей сложности 1,2 миллиона медицинских масок, 3516 защитных комбинезонов и 55160 комплектов изолирующей одежды. Произведено 1357,7 тонны дезинфицирующих средств и 8587,2 тонны 75-процентного раствора дезинфицирующего этилового спирта. На складах имеется 228 видов лекарств восьми категорий на сумму 92,7 миллиона юаней, что в 16,5 раза больше запланированного запаса.

После возобновления работы местных предприятий Хэйлунцзянское управление промышленности и информатизации сосредоточило внимание на корпоративном финансировании. Кредитным учреждениям рекомендовано профинансировать 385 предприятий, производящих товары для профилактики заболеваний и противоэпидемического контроля. Сумма выданных кредитов достигла 2,97 миллиарда юаней.