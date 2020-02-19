В Приморье таможенники не дали вывезти в КНР партию краба и трепанга

Незаконный вывоз в Китай партии морепродуктов, стоимостью около двух миллионов рублей, пресекли таможенники Владивостока, сообщает "Интерфакс".

383 килограмма свежего и варено-мороженого краба и более 43 килограммов трепанга на моторном катере, минуя пограничный и таможенный контроль, собирался вывезти на родину для продажи гражданин КНР.

Однако он был задержан во время погрузки товара.

Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере (часть первая статьи 226.1 УК РФ).

Нарушитель взят под стражу. Ему грозит срок до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.