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19.02.2020 04:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье таможенники не дали вывезти в КНР партию краба и трепанга

Текст: Ольга Журман

Незаконный вывоз в Китай партии морепродуктов, стоимостью около двух миллионов рублей, пресекли таможенники Владивостока, сообщает "Интерфакс".

Фото: iStock
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383 килограмма свежего и варено-мороженого краба и более 43 килограммов трепанга на моторном катере, минуя пограничный и таможенный контроль, собирался вывезти на родину для продажи гражданин КНР.

Однако он был задержан во время погрузки товара.

Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере (часть первая статьи 226.1 УК РФ).

Нарушитель взят под стражу. Ему грозит срок до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Происшествия Преступления Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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