В Забайкалье женщина и младенец скончались из-за утечки газа

Женщину с грудным ребенком нашли мертвыми в одной из квартир дома по улице Токмакова в Чите. Смерть наступила из-за утечки бытового газа - пропана.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

"Следственно-оперативной группой проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели женщины и ребенка. Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.