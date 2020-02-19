Как исправить в паспорте ошибочный день рождения

Пензенские ЗАГСы столкнулись с наплывом желающих изменить дату рождения. Ни фамилию и даже не имя, которое по какой-то причине не нравится, а именно цифры в дате появления на свет.

Прибавить себе законный год жизни оказывается не так просто. Фото: istock

- По паспорту я родилась 1 января 1960 года, а на самом деле - 29 декабря 1959 года, - рассказывает жительница Пензенской области Екатерина Кашаева. - Как рассказывала моя мама, она родила меня дома. В больницу перед праздниками не поехали. А когда приехали, поругали и записали, что я родилась 1 января.

Но прошли годы и появились нюансы. Теперь даже день может повлиять на время выхода на пенсию.

- Для выхода на пенсию важен не только трудовой стаж, но и год рождения. Многие вспомнили, что запись в документах у них не соответствует действительности. Причины могут быть самые разные. Запись можно исправить на основании справки из медицинского учреждения. Но эти справки сами ЗАГСы не хранят. Поэтому спустя годы восстановить истину сложнее, - говорит начальник отдела ЗАГС по Первомайскому району Пензы Марина Трошко.

Из нескольких обращений, которые у них были за последнее время, удовлетворили только одно. Остальным было отказано.

Отказ органов записи актов гражданского состояния можно обжаловать в суде, но будьте готовы представить документальные доказательства.

- Никакие свидетельские показания в суде не учитываются. Необходимо представить документ, подтверждающий дату рождения. Помимо справки из роддома это может быть запись из похозяйственной книги сельсовета или другого реестра учета новорожденных, - пояснила судья Пензенского районного суда Татьяна Пименова.

Житель Пензы Николай Носков (имя изменено по его просьбе) смог доказать, что на год моложе, - в суде. Он обратился в Первомайский суд Пензы с иском: он родился 1 декабря 1959 года, хотя на самом деле годом раньше. В документы вкралась ошибка, когда он получал свой первый паспорт. Хотел исправить, но не стал. В армию Николая забрали на год позже.

Но теперь и с выходом на пенсию пришлось бы повременить. Заявитель обращался в Неверкинскую районную больницу за точной информацией, но архив за 1958 год не сохранился. В ЗАГСе посоветовали отыскать похозяйственные книги. В архиве удалось обнаружить запись акта, где указано, что заявитель рожден 1 декабря 1959 года. Суд счел собранные доказательства достаточными, чтобы удовлетворить иск.

Конкретно

Как восстановить дату рождения

- Обратитесь в медицинское учреждение, в котором вы появились на свет, чтобы вам выдали справку о дате рождения. Процедура бесплатная.

- Если роддом уже не существует или был реорганизован, направьте запрос в региональное управление здравоохранения с просьбой помочь отыскать архив учреждения. Это может быть специализированный архивный фонд или документы хранятся в областном архиве. Придется внести плату за выдачу архивной справки, прейскурант в регионах отличается, в среднем выполнение тематического запроса стоит 1-2 тысячи рублей. Отрицательная справка по метрическим запросам стоит дешевле.

- Если запись о рождении в медицинских документах не сохранилась, нужно обратиться в ЗАГС и получить письменный отказ в изменении даты рождения. Придется уплатить госпошлину за выдачу документа - 650 рублей.

- Обжаловать отказ в районном суде по месту жительства. Придется уплатить госпошлину за подачу искового заявления - 300 рублей. Если суд сочтет представленные доказательства достаточными, то в силу статьи 309 ГПК РФ его решение станет основанием для исправления записи акта о рождении.