Кировчанка угнала машину подвозившего ее таксиста

В кировскую полицию поступило заявление таксиста об угоне его машины: виновницей оказалась нетрезвая пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошел 15 февраля. Таксист подвозил женщину, но денег, чтобы расплатиться, у нее не оказалось. При этом пассажирка была в состоянии алкогольного опьянения. Они договорились, что женщина оплатит ему бензин. На автозаправке на улице Солнечной водитель вышел из машины, взял пластиковую карту с чипом для бесконтактной оплаты. Оставшись в салоне, пассажирка пересела за руль и уехала.

Полиция объявила план "Перехват". Машину нашли на улице Лепсе. Было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

Позже полицейским удалось установить личность подозреваемой. 46-летняя кировчанка рассказала им, что водитель якобы похитил ее банковскую карту. Воспользовавшись его отсутствием, она села за руль и уехала.

Расследование дела продолжается. По этой статье максимальным наказанием является лишение свободы сроком до пяти лет.