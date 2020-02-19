Самарские медики смогут без очереди отдавать малышей в детсады

Работники самарских поликлиник и службы скорой помощи смогут без очереди отдавать малышей в детсады уже с марта этого года. Льгота принимается на пять лет, к тому времени в регионе обещают построить недостающие ясли.

Эту новую меру соцподдержки на днях одобрили в комитете по здравоохранению Самарской губернской думы, на следующей неделе примут на пленарном заседании. Дело в том, что перед регионом стоит задача модернизации поликлинического звена, и это не только здания и оборудование. Специалистов не хватает. Скажем, попасть к терапевту в день обращения почти нереально. Сейчас в поликлиниках региона не хватает 198 врачей общей практики и терапевтов, а также 250 узких специалистов. Также остро ощущается нехватка 1027 медработников среднего звена.

После проведенного анкетирования врачей и медсестер выяснилось, что некоторые из них готовы выйти на работу, если малышей взяли в ясли.

- Сейчас в Самаре детсадов на всех не хватает, везде большие очереди, - пожаловалась медсестра и молодая мама Ольга Погожина.

Анкетирование показало: в 2020 году докторам нужно помочь устроить в дошкольные учреждения 483 ребятишек, в 2021-м - 564, в 2022-м - 522. Законодатели посчитали, что внеочередное зачисление в ясли детей медиков первичного звена и работников скорой будет актуально на ближайшие пять лет. А дальше в области должны построить и открыть новые детсады, в них можно будет попасть уже без очереди.