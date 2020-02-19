Самарские ученые создадут "беруши" для спутников

Ученые Самарского университета разработают систему защиты космических аппаратов от разрушительного воздействия сильного шума при запуске ракет-носителей. Она также поможет увеличить объем и вес выводимой на орбиту полезной нагрузки. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе вуза.

Проект финансируется за счет средств гранта президента России. Исследовательские работы уже начались и завершатся в следующем году.

Дело в том, что при запуске и во время полета ракеты-носителя выделяется большое количество акустической энергии. На ракету оказывается мощное звуковое давление - около 160 децибел. Этот шум может спровоцировать вибрации компонентов деталей и узлов бортовой и научной аппаратуры. Что приводит к разрушению. Чтобы "погасить" шумовую энергию, головные обтекатели ракет-носителей изнутри полностью покрывают звукопоглощающими материалами.

- Но это увеличивает общий вес ракеты-носителя и уменьшает свободное пространство. Мы нашли метод, благодаря которому можно экономить пространство внутри и сам звукопоглощающий материал, - пояснил доцент кафедры автоматических систем энергетических установок Самарского университета Артур Сафин.

Таким образом на орбиту можно будет выводить космические аппараты большего размера и веса: полезный объем и полезная нагрузка ракеты-носителя увеличится.

Сейчас ученые проводят эксперименты с пенополиуретаном в специальной трубе для измерения коэффициентов звукопоглощения.

После разработки математической модели специалисты планируют создать компьютерную программу, которая поможет отработать технологию без дорогостоящих экспериментальных исследований. В нее можно будет закладывать данные спутника, а программа сама подскажет оптимальное месторасположение и объемы звукопоглощающего материала.

Пока нет точных прогнозов, насколько увеличится объем полезной нагрузки ракеты-носителя. Но экономический эффект будет в любом случае ощутимым, ведь стоимость запуска на орбиту каждого килограмма груза - десятки тысяч долларов.