Три человека погибли при пожаре в Пермском крае

Сегодня ночью в деревне Мичурино Чусовского района Пермского края на пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Информация о возгорании поступила в МЧС около трех часов ночи по местному времени.

При выезде пожарные увидели горящий частный дом и немедленно приступили к тушению огня. При этом спасатели обнаружили одного мужчину и двух женщин.

На ликвидацию огня потребовалось около получаса.

После того, как пожар был потушен, на месте начали работать следователи СК РФ по Пермскому краю, сейчас они и эксперты выясняют обстоятельства гибели людей и возникновения пожара.