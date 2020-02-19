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19.02.2020 08:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три человека погибли при пожаре в Пермском крае

Текст: Константин Бахарев

Сегодня ночью в деревне Мичурино Чусовского района Пермского края на пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области
В Кургане при пожаре в десятиэтажке погибла семья из трех человек

Информация о возгорании поступила в МЧС около трех часов ночи по местному времени.

При выезде пожарные увидели горящий частный дом и немедленно приступили к тушению огня. При этом спасатели обнаружили одного мужчину и двух женщин.

На ликвидацию огня потребовалось около получаса.

После того, как пожар был потушен, на месте начали работать следователи СК РФ по Пермскому краю, сейчас они и эксперты выясняют обстоятельства гибели людей и возникновения пожара.

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