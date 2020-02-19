В Пермском крае запретили продажу снюсов детям

Завтра в Пермском крае начнет действовать закон, запрещающий продажу никотиносодержащих смесей, так называемых снюсов, несовершеннолетним. Об этом сообщили в администрации края.

Торговцев, уличенных в реализации конфет и жевательных резинок, имеющих в своем составе никотиновые соединения детям, ждет сейчас серьезный штраф. Продавец может заплатить в этом случае 50 тысяч рублей, юридическое лицо - 150 тысяч рублей.

- Употребление бестабачной никотиносодержащей продукции в подростковом возрасте может вызвать остановку роста, повышенную агрессивность и возбудимость, нарушение памяти и концентрации внимания, развитие онкологических заболеваний, прежде всего желудка, печени, полости рта, ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям, - говорит Лариса Юркова, заместитель министра территориальной безопасности Пермского края. - Вот почему было важно запретить продажу таких смесей детям и закрепить это законодательно.

Закон о запрете реализации такой продукции подготовили в прошлом году, в январе он был принят краевым законодательным собранием, а завтра, после того, как его подписал губернатор, вступит в законную силу.

Справка "РГ"

Средняя концентрация никотина в такой жевательной или сосательной конфете составляет 40-70 миллиграммов, в то время как в обычной сигарете - до 1,5 миллиграмма. Кроме того, в них содержится ряд химических веществ с потенциальным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них - нитрозамины, полоний, мышьяк и другие агрессивные вещества.