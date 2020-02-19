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19.02.2020 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье пенсионерка отсудила 120 тысяч рублей за укусы собаки

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кочевский районный суд Пермского края взыскал с владельца собаки 120 тысяч рублей в пользу покусанной животным пожилой женщины. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Фото: iStock
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На 78-летнюю жительницу села Кочево набросилась собака, бродившая по улицам. Престарелая женщина отбивалась от пса как могла, но тем не менее он искусал ей руки и ноги. Причем раны были настолько серьезные, что старушке пришлось потом долгое время лечиться.

Когда она пришла в себя, то обратилась в суд с требованием компенсировать причиненный ей моральный и материальный вред за счет хозяйки собаки. Суд удовлетворил иск пенсионерки.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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