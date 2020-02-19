Новости

Путин встретился с Грефом без камер 19:15
В Санкт-Петербурге откроют Музей памяти жертв нацизма 18:54
Житель Прикамья избил пятимесячную девочку 18:50
Первый автозавод остановился из-за коронавируса в Европе 18:40
Тренер сборной России: Логинова беспокоит колено 18:39
Мишустин освободил от должности замглавы аппарата и ряд замминистров 18:37
Роскомнадзор ограничил доступ к еще одному почтовому сервису 18:32
Студентов вузов, находящихся в Китае, пока будут учить дистанционно 18:28
Поездка в московском такси обошлась пассажиру почти в 500 тысяч рублей 18:26
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 18:12
В ГД поддержали поправку о запрете для премьера и министров иметь зарубежные счета 18:11
Опубликовано расписание пригородных поездов Керчь - Анапа 18:09
Два пожара в одном доме произошли в Москве из-за электропроводки 18:00
Toyota начала продажи спортивной Camry. Ее защитили от угонов микроточками 17:59
В приложении "Госуслуги Москвы" теперь можно оплачивать кружки и секции 17:57
Комитет ГД поддержал поправку об осуществлении президентом общего руководства кабмином 17:52
Найден древний монолит с изображением воина в "комбинезоне" 17:52
"ЕР" проработает вопрос субсидирования ипотеки для участников боевых действий 17:43
Собчак снялась в сериале Богомолова про "ангарского маньяка" 17:41
Появились новые фото и видео со съемок "Матрицы 4" с Нео и Тринити 17:33
В Симферополе 6-летняя девочка случайно выстрелила себе в голову 17:30
В Петербурге похитили произведения погибшей в теракте кукольницы 17:30
Кир и Вирсавия: Как называют новорожденных в Калуге 17:15
Вышел новый тизер продолжения сериала о зомби в средневековой Корее 17:08
Минск и Каир делают ставку на совместные предприятия 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Эксперты рассказали, что выгоднее - взять ипотеку или копить на жилье
Эксперты рассказали, что выгоднее - взять ипотеку или копить на жилье
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
19.02.2020 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Прикамья избил пятимесячную девочку

Текст: Надежда Пащенко

СК Пермского края обвинил 27-летнего жителя Пермского края в истязании своей сожительницы и ее 5-месячной дочери. Его будут судить по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Калужский таксист избил пассажирок и пытался отнять младенца

Следствием установлено, что мужчина, находясь под воздействием алкоголя, избил свою сожительницу, мотивируя это тем, что ее ребенок мешал ему отдыхать. Женщине не удалось успокоить плачущую дочь, поэтому он нанес девочке, лежавшей у нее на руках, удары по голове руками и сломал ей череп.

С полученными травмами ребенок госпитализирован в Пермскую краевую детскую клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, в настоящее время угроза жизни ребенка отсутствует.

Обвиняемый заключен под стражу. Следствие продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Путин поговорил с жителями Петербурга о зарплатах и капремонте
Россиян нет в новой группе зараженных коронавирусом на Diamond Princess
В ГД назвали невыдачу визы США российскому дипломату "мелкой пакостью"
Песков подтвердил встречу Путина с Сурковым
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников