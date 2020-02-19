Житель Прикамья избил пятимесячную девочку

СК Пермского края обвинил 27-летнего жителя Пермского края в истязании своей сожительницы и ее 5-месячной дочери. Его будут судить по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего.

Следствием установлено, что мужчина, находясь под воздействием алкоголя, избил свою сожительницу, мотивируя это тем, что ее ребенок мешал ему отдыхать. Женщине не удалось успокоить плачущую дочь, поэтому он нанес девочке, лежавшей у нее на руках, удары по голове руками и сломал ей череп.

С полученными травмами ребенок госпитализирован в Пермскую краевую детскую клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, в настоящее время угроза жизни ребенка отсутствует.

Обвиняемый заключен под стражу. Следствие продолжается.