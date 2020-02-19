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19.02.2020 06:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заложники границ

Как чиновники сделали барнаульцев "захватчиками земли"
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 36(8090)
В Барнауле в прошлом году несколько сотен горожан, проживающих в частном секторе, были объявлены самозахватчиками земли. Оказалось, что новые "красные" линии в городе провели прямо по участкам, поставив их владельцев перед выбором - либо сносить постройки, либо платить многотысячные штрафы. Пенсионерка Наталья Бобровских в суде доказала, что такие требования незаконны, но муниципалитет оспаривает это решение. Сейчас в регионе ищут выход из правового тупика.
Наталья Бобровских: Я только похоронила мужа, а меня стали заставлять снести часть нашего дома. Фото: Татьяна Кузнецова/РГ Наталья Бобровских: Я только похоронила мужа, а меня стали заставлять снести часть нашего дома. Фото: Татьяна Кузнецова/РГ
Наталья Бобровских: Я только похоронила мужа, а меня стали заставлять снести часть нашего дома. Фото: Татьяна Кузнецова/РГ

Жители улиц 8 Марта, Цаплина, Севастопольская, проезда Ярославского и некоторых других стали заложниками правовой коллизии. Земельные участки под жилую застройку здесь были нарезаны еще в 50-60 годы прошлого века, улицы давно застроены, многие здесь живут десятилетиями и до недавнего времени не подозревали, что могут лишиться части земли и построек.

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- Конечно, часто люди самовольно занимают земли общего пользования. Возводят на них постройки. По факту участок получается одной площади, а по документам другой. И именно за самовольный захват земли специалисты Росреестра привлекают к административной ответственности собственников. Если нарушитель устраняет так называемый "самозахват", к нему не возникает никаких вопросов. Выход за границы "красных линий" - это, скорее, последствие самовольного захвата земли. По закону заступать за них нельзя - владельцы обязаны перенести заборы и убрать постройки, которые выходят за "красные" линии. Иначе им грозят штрафы. Поэтому многие горожане оказались в сложной ситуации: они не могут снести часть дома, но и платить штрафы от пяти до 20 тысяч рублей в месяц тоже не могут, - пояснили корреспонденту "РГ" в управлении Росреестра по Алтайскому краю.

Администрация города через суд заставляет "заступников" приводить земельные участки в порядок. Районные суды в последние годы просто завалены подобными делами. По данным регионального управления Россрестра, только в прошлом году в Барнауле были оштрафованы почти 400 нарушителей земельного законодательства, с них взыскали свыше двух миллионов рублей. В целом по краю число нарушителей доходит до двух тысяч человек, с них взыскано около девяти миллионов рублей.

Причем "заступников" выявляют сразу целыми улицами. Что же они - всей улицей договорились прирезать земли? Или дело не в этом? И почему даже те, кто не менял границы участка, вдруг стали самозахватчиками? Юристы говорят, что суды в таких случаях долго не разбираются: есть "красная" линия, есть план участка, который за нее выходит, - значит ты нарушитель.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Только пенсионерке Наталье Бобровских удалось взять под сомнение законность установки самих "красных" линий. Она создала прецедент, выиграв, казалось бы, безнадежное дело.

Частный дом в нагорной части Барнаула по проезду Ярославский семья Бобровских приобрела еще в 1995 году и за четверть века ничего на участке не меняла. Но в декабре 2018-го Наталья Васильевна получила предписание из администрации Центрального района - освободить от построек часть участка, которая якобы заходит на территорию общего пользования. Такие предписания получили многие владельцы домов на Ярославском проезде и на соседних улицах

- Требовали снести входную часть дома и перенести забор, - рассказала корреспонденту "РГ" Наталья Бобровских. - Я тогда только похоронила мужа, а тут еще это несчастье. Где же взять средства на такое переустройство дома при моей пенсии?

В феврале 2019-го районная администрация подала иск в суд, чтобы принудить пожилую женщину отдать семь квадратных метров земли, якобы принадлежащих муниципалитету. А иначе ей грозят огромные штрафы в 100-150 тысяч рублей.

- Нам удалось доказать, что семья Бобровских владеет участком по праву, - говорит юрист Сергей Сандаковский. - Мы подняли архивные документы с 1964 года, когда этот участок был выделен под жилую застройку, и нашли данные, что его нынешние границы соответствуют плановым. Экспертиза, назначенная судом, также подтвердила - все строения находятся в пределах выделенного участка.

Почему же тогда он вышел за "красную" линию? Оказалось, что в 2001-2002 годах городское управление архитектуры и градостроительства установило новые "красные линии", которые не совпадали с действующими границами участков. Вот так многие жители частного сектора и попали в число "самозахватчиков". "В данном случае "красные" линии были нанесены без учета реальной градостроительной ситуации. В документе, который предоставила администрация Центрального района, дома и другие постройки отсутствуют вообще, как будто их нет. Нам удалось доказать, что и сама процедура нанесения "красных линий" нарушена - нет ни проекта их планировки, ни межевания, они не утверждены должным образом и не внесены в генплан", - отметил юрист.

Получается, что в середине прошлого века городские власти выделили участки под частную жилую застройку, люди построили дома, гаражи, хозпостройки. Со временем градостроительные требования изменились, возникла необходимость в более широких проездах и дорогах. И чиновники, не глядя на существующую застройку, нарисовали новые "красные линии" прямо поверх домов. Прежнюю нарезку участков объявили незаконной и требуют от владельцев вернуть самовольно захваченные земли.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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- Требования администрации, с одной стороны, вполне законны, - говорит Сергей Сандаковский. - Никто не спорит, что "красные" линии, дороги, пожарные проезды нужны. Без них к домам не сможет проехать ни скорая, ни пожарная. Но практика упорядочивания городской застройки должна быть цивилизованной. Если город решил навести порядок, то по закону должен выкупить у владельцев участки земли, по которым будут проходить дороги и проезды.

На это, кстати, указал и суд. Он отказался удовлетворить требования администрации Центрального района о сносе построек на участке Бобровских, поскольку это нарушает их право частной собственности. Судебное решение уже вступило в силу, но городской комитет по строительству и архитектуре все-таки решил подать апелляцию в Алтайский краевой суд.

Если решение по делу Бобровских останется в силе, это может помочь добиться справедливости и другим горожанам, оказавшимся в подобной ситуации. По словам Сергея Сандаковского, даже те, кто уже проиграл суды и платит штрафы, могут оспорить законность нанесения "красных линий", которые были выполнены с нарушениями и без учета градостроительной ситуации.

Между тем

Руководитель регионального управления Росреестра Юрий Калашников обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и мэру Барнаула Вячеславу Франку с просьбой создать рабочую группу по урегулированию ситуации с "красными" линиями, чтобы помочь людям выйти из правового тупика.

Комментарий

Юрий Калашников, руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю:

- Мы обратились к руководству Алтайского края и города Барнаула с предложением совместно найти решение проблемы по оформлению земельных участков, которые выходят за "красные" линии. Поскольку размещение ограждений и строений за этими линиями запрещено, то у граждан - а в большинстве это люди преклонного возраста, некоторые из них имеют инвалидность и статус "дети войны" - остается единственно возможный способ устранения нарушения земельного законодательства - снести постройки. При этом у многих заборы и строения были возведены еще до утверждения проекта "красных" линий.

Фактически люди попадают "в замкнутый круг", поскольку не могут оформить права на использование участков, заходящих на муниципальные земли, а вопрос "переноса" красных линий остается лишь теоретическим.

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