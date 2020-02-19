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19.02.2020 06:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Иглу-читальня

Как сотрудники "РГ" научились строить хижины из снежных кирпичей
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 36(8090)
Иглу - хижина из снега. Это изобретение эскимосов, которые придумали множество полезных для выживания в Арктике вещей, в том числе каяк, поворотный гарпун и ярангу - дом из шкур. Эскимосов в России совсем немного - около 1,7 тысячи, но, как оказалось, их традиционная культура привлекательности не утратила: иначе почему сотни людей уже пятый год приезжают в Новосибирск на фестиваль иглу?
Иглу-читальню "РГ" построили у самого входа в Город эскимосов. Фото: Татьяна Кравченко Иглу-читальню "РГ" построили у самого входа в Город эскимосов. Фото: Татьяна Кравченко
Иглу-читальню "РГ" построили у самого входа в Город эскимосов. Фото: Татьяна Кравченко

В этом году фестиваль побил рекорд популярности - организаторы рассчитывали на 300 участников, а собралось больше пятисот. МЧС не позволило им, как в предыдущие зимы, выйти на лед Обского моря - нынче он так и не окреп. Поэтому снежные хижины строили на пляже.

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Организаторы - турклуб "Спектр" и хобби-центр "Зодиак" - считают строительство иглу полезным туристическим навыком: иглу, которым нипочем любая пурга, надежнее и удобнее палатки. Можно считать это и навыком выживания в экстремальных условиях: правильно построенная хижина из снега обогревается дыханием человека, не требуя дополнительных источников тепла.

"РГ" решила не оставаться в стороне и выставила на Фестиваль иглу - 2020 собственную команду. Было решено строить иглу-читальню: кстати, в жилище без окон днем вполне светло - снежный материал проницаем для света, читай любимую газету на здоровье. "Как строить из снега - он же рассыпается?" - недоумевал наш водитель Сергей Шарапов. На месте вопросов у него не осталось: он разогнул вечно согнутую над баранкой спину, расправил плечи и превратился в главного строителя, мастерски укладывая снежные блоки по спирали и возводя купол.

Волонтеры Новосибирского медицинского колледжа провели прямо на снегу мастер-класс по оказанию первой помощи. Фото: Татьяна Кравченко

Оказалось, что блоки выпиливаются из ровного слежавшегося снега обычной ножовкой: бухгалтер филиала Евгения Букреева вырезала их изящно, как куски торта. Но, в отличие от бисквитов, снег совсем не воздушный: таскать блоки - тяжелая работа. Результат многочасового труда удивил не только судей, но и нас самих: "РГ" построила одну из самых высоких снежных изб (высота два метра сорок сантиметров) и тщательно заделала все щели между блоками - судья не нашла ни одной.

И так как наша читальня стояла буквально на входе в Город эскимосов и рядом с "главной дорогой", нас не могли не заметить зрители - вернее, читатели. "Российская газета" - одобрительно кивали, увидев табличку, прохожие, дети то и дело ныряли в наш дом, а взрослые опускались перед иглу на колени, чтобы фотографировать своих чад.

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме бесконечных фотосессий на фоне снежной экзотики публику на фестивале ждала масса развлечений - катание на северных оленях, горки, каток, каша из полевой кухни.

Можно было и совместить приятное с полезным - волонтеры Новосибирского медицинского колледжа провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Желающие могли научиться реанимации, а все участники фестиваля теперь знают, как правильно спасаться от переохлаждения и обморожения. Кстати, команда колледжа построила и "фирменное" иглу, украсив снежные блоки красным крестом из прихваченной с собой скакалки.

P. S.

В 2020 году "РГ" отмечает 30-летний юбилей, и этой дате мы посвятили свой успех в строительстве - наша иглу-читальня заняла пятое место из 106. А студентам и волонтерам Новосибирского медицинского колледжа, которые порадовали зрителей полезным мастер-классом, мы вручили подписки на исторический журнал "Родина".

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