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19.02.2020 10:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском нашли нелегальный нефтяной завод

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве в отношении 54-летнего жителя Новосибирской области. Как рассказали в региональном Следственном управлении СК, мужчина организовал без разрешительных документов два предприятия: товарно-сырьевую базу и площадку для переработки нефти.

Фото: iStock
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Оба объекта были обнаружены в селе Криводановка, расположенном в 12 километрах от областного центра. Предприниматель закупал сырую нефть и другие компоненты для ее переработки, вез на свой небольшой заводик и выпускал бензин и дизельное топливо. Продукция пользовалась спросом, в том числе выручку давал мазут, полученный при переработке нефти.

За четыре года незаконный бизнес принес его владельцу около 110 миллионов рублей. На предприятии работал целый штат специалистов, однако люди, по мнению следователей, были не в курсе, что являются частью преступного бизнеса.

Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным оперативниками областного управления ФСБ. Бизнесмена подозревают в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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