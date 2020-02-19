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19.02.2020 07:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За двойняшек заплатят вдвойне

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 36(8090)
С середины февраля в Алтайском крае изменили условия предоставления единовременных выплат при рождении третьего или последующего ребенка. Благодаря этому число многодетных семей, пользующихся такой поддержкой, существенно возрастет.

- Теперь ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей смогут получать семьи, чей среднедушевой доход менее двух прожиточных минимумов, установленных в Алтайском крае, - пояснили в минсоцзащиты региона. - Ранее на такую помощь могли претендовать только семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума.

Фото: Pixabay
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Кроме того, теперь выплаты можно получать в двойном и даже тройном размере. Если, например, родились сразу двое детей, и это третий и четвертый ребенок в семье, то поддержку родители будут получать сразу на двоих. А если тройня - то на троих детей. Раньше в таких случаях выплату рассчитывали только в одинарном размере.

Напомним, что с 1 января 2020 года размер ежемесячной выплаты на детей до трех лет в Алтайском крае составляет 10 203 рубля. В прошлом году ее получали около двадцати тысяч семей. В этом году ожидается, что получателей будет больше.

Справка "РГ"

В Алтайском крае за последние три года количество многодетных семей выросло более чем на три тысячи. Троих детей в регионе в 2019 году воспитывали 23 426 семей, четверых - 4 831 семья, от пяти до семи - 1 904 семьи. Растят по восемь-десять детей в ста алтайских семьях, а еще в тринадцати - более десятка ребятишек в каждой семье.

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