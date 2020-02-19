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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тусовка с риском

Суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела "смертельной вечеринки"
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8091)
Центральный районный суд Новосибирска взял под домашний арест Владимира Понуровского, замдиректора ФГУП "ЖКХ Новосибирского научного центра". На балансе этого предприятия находится постройка, где в ночь на второе февраля молодежь организовала гаражную вечеринку. Модная тусовка закончилась трагедией - у здания рухнула часть кровли, погибла девушка.

Мера пресечения избрана до второго апреля. Владимира Понуровского подозревают в получении взятки за организацию нелегальной Waltergarageparty. Он сам с доводами обвинения не согласен и утверждает, что действовал с ведома и по указанию начальника.

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О проведении ночного "праздника" на территории бывшего кафе в новосибирском Академгородке организаторы заранее сообщили в соцсетях. Вход стоил 400 рублей, пришло больше двухсот человек. Это была уже вторая Waltergarageparty, первая состоялась здесь же 14 декабря. В четвертом часу ночи посетители услышали крики и выбежали на улицу. Оказалось, что рухнула крыша пристройки, которая использовалась в качестве раздевалки: под завалами оказались несколько человек. Четверых удалось спасти, но 23-летняя девушка, студентка Новосибирской медицинской академии, погибла.

Модная тусовка закончилась трагедией - у здания рухнула часть кровли, погибла девушка

Вскоре после трагедии под домашним арестом оказался 27-летний Антон Шматов - организатор незаконной вечеринки. За аренду помещения на ночь он заплатил всего 15 тысяч рублей. Их-то, как утверждают следователи, и присвоил Понуровский. Однако подозреваемый утверждает, что действовал по указанию своего начальника и деньги сдал в бухгалтерию, а вот там по неизвестным причинам никаких бумаг оформлять не стали.

Как бы то ни было, следователи просили поместить Владимира Понуровского в СИЗО. По их мнению, он может оказать давление на свидетелей по делу, а то и сбежать из страны. Адвокат Валерий Асанов недоумевает: его подзащитного задержали прямо у трапа самолета, после того как он вернулся из Таиланда, и загранпаспорт изъяли. Однако вскоре вернули документ семье и теперь трактуют его наличие как возможность (и чуть ли не намерение) побега.

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- Если бы мой подзащитный хотел скрыться от следствия, он мог бы не возвращаться на родину, - отмечает юрист. - Первого февраля он улетел в отпуск, а в ночь на второе февраля произошла трагедия.

По информации защитника, руководству ФГУП "ЖКХ ННЦ" было известно о проведении вечеринки, и его сотрудники даже принимали участие в ее подготовке - как минимум проводили электричество. "Говорить, что замдиректора действовал без ведома начальства и в собственных интересах, нелепо", - уверен Валерий Асанов.

Однако, по информации следователей, деньги от Шматова, те самые 15 тысяч рублей, Понуровский действительно получил лично, а передал в кассу или нет - еще предстоит выяснить. Но ясно другое: вечеринки, которые организовывал выпускник НГУ Антон Шматов с друзьями, проходили нелегально. Студентам нравилась и атмосфера таинственности, и ребусы организаторов, и заброшенные здания, где приходилось веселиться. Те, кто посещал эти мероприятия, говорят о их демократичности. И цены на еду и выпивку были невысокими. Хотя тем, кто брал у беспечной молодежи деньги за аренду, нужно было больше думать как раз о безопас­ности.

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