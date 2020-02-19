В Красноярске прошел XI съезд Совета муниципальных образований региона

В его работе приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов, депутаты Государственной Думы РФ и регионального парламента, представители Совета Федерации, а также более 400 делегатов от городов и районов.

Глава региона, открывая съезд, отметил, что он проходит на фоне исторически значимого события: по инициативе Президента России Владимира Путина в Конституцию РФ вносится ряд поправок. Среди них есть и такие, которые напрямую затронут конструкцию муниципальной власти. Речь идет о включении органов местного самоуправления в единую систему публичной власти.Он также добавил, что новый состав Правительства РФ с первых своих шагов демонстрирует намерение слышать регионы и в то же время проявляет предельную требовательность к работе в территориях.

По информации сопредседателя рабочей группы по внесению изменений в Конституцию России, председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, уже на 10 марта планируется назначить второе чтение законопроекта о внесении изменений в основной документ государства. В ходе обсуждения вопроса он также напомнил позицию Президента страны: статус местного самоуправления должен быть повышен, потому что это уровень власти, который наиболее приближен к гражданам.

"В поправках мы закладываем эту мысль - муниципальный уровень власти наилучшим образом понимает потребности и проблемы людей. Он и должен быть самым сильным и экономически обеспеченным для эффективного исполнения функций, возложенных на него", - подчеркнул Андрей Клишас.

Сенатора от Красноярского края в своем выступлении поддержал председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов. "Задачи, которые стоят перед местным самоуправлением, требуют значительного переосмысления его места в системе публичной власти. Очевидно, что органы местного самоуправления станут необходимым управленческим звеном наряду с федеральными и региональными уровнями власти. Для выполнения полномочий местное самоуправление получит финансовую поддержку. Грядут значительные изменения, и мы должны быть не просто готовы к ним, - мы должны стать полноправными участниками этих глобальных процессов", - сказал Дмитрий Свиридов.

Губернатор сделал акцент на том, что для воплощения в жизнь всех планов развития территорий необходимо привлекать на муниципальный уровень квалифицированных специалистов. В настоящий момент в городах и районах ощущается серьезный дефицит кадров: "Это большая управленческая проблема. Причин много, одна из них - низкая зарплата. Квалифицированные специалисты не идут в муниципальную власть. И это надо сказать прямо. Считаю целесообразным повысить муниципальным служащим заработную плату в текущем году и учесть это в весенней корректировке краевого бюджета".

Также губернатор отметил, что взятый еще в 2019 году курс на развитие территорий будет продолжен и в текущем периоде. В связи с этим акценты бюджетной политики региона смещены на малые города и районы. По поручению Александра Усса в ближайшие годы планируется спроектировать, построить и реконструировать более ста объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, культуры. Ежегодно в крае будут реконструировать дополнительно до десяти библиотек, будет вдвое увеличен объем финансирования строительства и ремонта сельских домов культуры, до 1 млрд рублей дополнительно направят на региональные дороги.Законодательное Собрание края поддержало инициативу губернатора и в части выделения дополнительных средств на строительство школ в Манском, Большемуртинском, Ирбейском и Абанском районах. "Отдельно хочу сказать о благоустройстве наших городов и наведении порядка в лесной отрасли. Это твердый курс с расчетом на результат. Вместе мы его обязательно добьёмся. Желательно никого по дороге не потерять", - сказал глава региона.