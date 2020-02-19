В Красноярске возбуждено дело о взрыве в котельной

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на котельной в Железнодорожном районе Красноярска. В результате ЧП серьезно пострадали два человека.

Котельная отапливает около ста домов. Вечером 17 февраля на ней сдетонировала угольная пыль.

"Произошел хлопок угольной пыли в резервном котле. Пострадали двое кочегаров, которые с термическими ожогами доставлены в больницу, - сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В настоящее время допрашиваются лица, ответственные за технику безопасности на предприятии, проводятся необходимые экспертизы.