В Минском зоопарке появился камышовый кот из Новосибирска

Сравнить азиатский климат, в котором меньше года назад появился на свет хвостатый Брут, с европейским, камышовому коту предложили щедрые сибирские зоологи, отправив его недавно к месту постоянной прописки в белорусском зоопарке. А перед этим аккуратно заполнили в паспорте и дату его рождения - 4 апреля 2019 года.

Первый в своей кошачьей судьбе полет под небесами тезка именитого римлянина, судя по всему, перенес благополучно, сообщается на сайте Минского зоопарка. Правда, понять, какой характер у Брута, пока сложно, "он еще присматривается к новому домику и неохотно показывается во всей красе. Так что увидеть его можно не сразу", - рассказали о новом обитателе в зоопарке.

Как следует из исторических хроник, характерную черту этой породы кошачьих раньше других оценили создатели древних пирамид. Во-первых, они абсолютно не боятся воды. Мало того, животные отлично плавают и с удовольствием занимаются рыбалкой, опуская голову под воду и хватая добычу зубами. Вот на этот факт более трех тысяч лет назад и обратили внимание в Древнем Египте.

А обратив, и стали использовать котов для охоты на уток. И настолько хвостатые преуспели в добыче пернатых, что заслужили почетное место в сохранившихся до наших времен наскальных фресках. Да и старинные пергаменты сохранили изображение нильской кошки, несущей хозяину подстреленную дичь. Более того, в гробницах фараонов найдены мумии камышового кота.

При первом знакомстве с гостем из Новосибирска становится очевидным, что он значительно солидней привычных сородичей по своим габаритам. Камышовый кот может гордиться и своими кисточками на ушах, благодаря чему и получил еще одно прозвище - "болотная рысь". Резон в этом есть, ведь и его вес достигает 12 кг.

Животное хоть и агрессивное, но осторожное, предупреждают работники зоопарка. Оно старается избегать открытых пространств и выбирает местность с высокой травой или кустарником, обычно нападая из засады. Но может подкараулить добычу и возле норы.

На свой аппетит коты жаловаться за тысячелетнюю историю не привыкли. Меню у них достаточно разнообразно. Но предпочитает камышовый собрат, прежде всего, мелких грызунов и даже птиц, хотя может употреблять под настроение рыб, ящериц, черепах и даже змей. Кстати, в России этот кошачий подвид в живой природе и сейчас встречается в Чечне, Осетии, Ингушетии, на побережье Каспийского моря и даже в дельте Волги.

А минчан и гостей столицы уже приглашают посмотреть на красавца Брута. Увидеть его можно в открытом вольере рядом с красными волками и каракалом недалеко от центральной аллеи, ели только новосела не настигнет сонливое настроение.