В Новосибирске построили рекордное количество школ и детских садов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подвел итоги развития города за прошедший год. По многим показателям есть положительная динамика: объем прироста в строительной отрасли составил 18 процентов, сохраняются темпы жилищного строительства (введено свыше миллиона квадратных метров), а обрабатывающие производства продемонстрировали рост на семь процентов, чего не было за последние три года. Некоторые цифры глава города назвал рекордными. Среди них и бюджетные параметры, и благоустройство дворов, и данные по миграции. Главный прорыв - в социальной сфере.

- При тех темпах роста, что характеризуют Новосибирск, важнейшей проблемой стали новые школьные места и места в детских садах, - подчеркнул Анатолий Локоть. - Число школьников растет, поэтому в прошлом году мы поставили абсолютный рекорд за последние несколько лет: сдано 14 объектов образования. Это четыре школы и десять детских садов: около трех тысяч школьных мест в районах, где проблема стояла наиболее остро, и почти 1,7 тысячи новых мест для самых маленьких новосибирцев, в том числе ясельного возраста.

По словам мэра Новосибирска, администрация города приложит все силы, чтобы не сбавлять набранного темпа. Так уже в этом году в Новосибирске была сдана одна школа и начато строительство еще трех. Кроме того, в ближайшие два года Новосибирск получит двенадцать детских садов, десять из них откроют двери в 2020-м. Начнется и капитальный ремонт как минимум двух школ, 54-й и 57-й: эти здания в аварийном состоянии, их работа была прекращена.

Как отметил Анатолий Локоть, особое внимание городские власти уделяют развитию новых и отдаленных микрорайонов. Это касается строительства не только образовательных учреждений, но и дорожной инфраструктуры.

- Введен в эксплуатацию участок на улице Титова, на улице Петухова в прошлом году начат вынос коммуникации. С наступлением тепла развернется строительство участка дороги от переезда до Южно-Чемского жилмассива, - рассказал глава города. - Фактически завершено строительство железнодорожного переезда на перемычке улиц Фадеева-Гребенщикова.

Организацию дорожных развязок и развитие существующих магистралей предполагается и в связи с возведением крупных спортивных объектов: новой ледовой арены и регионального волейбольного центра.

Кроме того, за прошлый год было отремонтировано 30 километров дорог и начата реконструкция трех выездов из города: на Гусинобродском шоссе, на улице Кедровой и на 2-й Станционной. В этом году работы на них продолжатся. В том числе благодаря ремонту дорожной сети число ДТП в Новосибирске за прошедший год сократилось почти на треть - при том, что количество личных автомобилей в городе выросло на 5,5 тысячи.

Стремительный рост количества единиц транспорта градостроители учли при актуализации генерального плана развития Новосибирска. Работа над важнейшим для города документом длилась весь прошлый год, в начале февраля он прошел общественные слушания, теперь оценку должно дать экспертное сообщество. Обновленный генплан учитывает не только тонкости строительства и благоустройства в городе, но вводит и определенный дизайн-код, который придаст Новосибирску современный облик. Особое внимание - охране зеленых участков на карте мегаполиса.

- Ставим задачу, чтобы каждый новый строительный проект создавался с заботой о человеке, о благоустройстве территорий, - уточнил Анатолий Локоть. - Именно этот принцип мы заложили в правилах землепользования и застройки и в новой редакции генерального плана развития Новосибирска до 2030 года. В генплане предусмотрена единая рекреационная зона, в которую входят городские леса, парки, скверы - все зеленые уголки на карте. Это зона составляет 29 процентов площади Новосибирска, и она будет полностью защищена от застройки.

В год 75-летия Победы чрезвычайно значимый для города проект - реконструкция Монумента Славы и сквера, прилегающего к этому мемориалу. На эти работы в прошлом году было затрачено 180 миллионов рублей из бюджетов трех уровней. Реконструкция завершится нынешней весной, работы закончатся к 9 мая, к празднованию юбилея Великой Победы.