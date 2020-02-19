В Новосибирске впервые выступит Балет Монте-Карло

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) впервые пройдут гастроли Балета Монте-Карло (Княжество Монако). Всемирно известная труппа, а это почти 50 человек, представит 19-21 февраля на большой сцене театра спектакль "Укрощение строптивой", получивший три премии "Золотая маска".

По словам художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана, рассматривалось несколько постановок, которые бы хотелось показать новосибирской публике. Спектакль "Укрощение строптивой" один из крупнейших хореографов современности Жан-Кристоф Майо, который руководит Королевским балетом Монте-Карло уже 26 лет, создал специально для русской труппы - Большого театра России (мировая премьера состоялась 4 июля 2014 года).

- Мы долго выбирали спектакль, который привезем в Новосибирск, и мне удалось убедить Жана-Кристофа, что новосибирская публика должна увидеть именно "Укрощение строптивой". Жан-Кристоф - большой мастер, его отличает удивительная музыкальность. Будучи руководителем балетной труппы в Монако, он бережно хранит традиции, которые с 1911 года заложил в этом театре русский театральный деятель Сергей Дягилев. Приятно видеть, что молодые артисты следуют за ним, - отметил Владимир Кехман.

В главных партиях - Катарины и Петруччо - на новосибирской сцене будут блистать звезды Балета Монте-Карло - Екатерина Петина и Матей Урбан, Алессандра Тоньолони и Франческо Мариоттини, а также премьеры Большого театра - Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, исполнители первой постановки.

Для самого постановщика, "Укрощение строптивой" - не совсем шекспировская история, в которой мачо покоряет красавицу, скорее, это история яркой и сильной женщины, которая находит своего мужчину.

По словам хореографа, очаг его вдохновения - в музыке Дмитрия Шостаковича.

- Это он толкнул меня на постановку, - говорит Майо. - Непросто было выбрать из творческого наследия композитора фрагменты из разных сочинений, но в итоге получилось единое полотно, будто специально созданное для "Укрощения строптивой".

Справка "РГ"

Современная труппа Monte-Carlo Ballet Company возникла в 1985 году. Своим появлением она полностью обязана желанию Ее Высочества принцессы Ганноверской возродить в стране хореографические традиции. В разные годы театр возглавляли Гилен Тесмар, Пьер Лакотт и Жан-Ив Эскер, а в 1993-м принцесса Каролина пригласила руководить Балетом Монте-Карло Жана-Кристофа Майо. Коллектив под руководством выдающегося современного мастера стремительно прогрессирует, труппа объехала с гастролями почти весь мир и завоевала самое высокое признание на мировой балетной сцене.