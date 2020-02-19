В Новосибирске впервые выступит Балет Монте-Карло

По словам художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана, рассматривалось несколько постановок, которые бы хотелось показать новосибирской публике. Спектакль "Укрощение строптивой" один из крупнейших хореографов современности Жан-Кристоф Майо, который руководит Королевским балетом Монте-Карло уже 26 лет, создал специально для русской труппы - Большого театра России (мировая премьера состоялась 4 июля 2014 года).
- Мы долго выбирали спектакль, который привезем в Новосибирск, и мне удалось убедить Жана-Кристофа, что новосибирская публика должна увидеть именно "Укрощение строптивой". Жан-Кристоф - большой мастер, его отличает удивительная музыкальность. Будучи руководителем балетной труппы в Монако, он бережно хранит традиции, которые с 1911 года заложил в этом театре русский театральный деятель Сергей Дягилев. Приятно видеть, что молодые артисты следуют за ним, - отметил Владимир Кехман.
В главных партиях - Катарины и Петруччо - на новосибирской сцене будут блистать звезды Балета Монте-Карло - Екатерина Петина и Матей Урбан, Алессандра Тоньолони и Франческо Мариоттини, а также премьеры Большого театра - Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, исполнители первой постановки.
Для самого постановщика, "Укрощение строптивой" - не совсем шекспировская история, в которой мачо покоряет красавицу, скорее, это история яркой и сильной женщины, которая находит своего мужчину.
По словам хореографа, очаг его вдохновения - в музыке Дмитрия Шостаковича.
- Это он толкнул меня на постановку, - говорит Майо. - Непросто было выбрать из творческого наследия композитора фрагменты из разных сочинений, но в итоге получилось единое полотно, будто специально созданное для "Укрощения строптивой".
Справка "РГ"
Современная труппа Monte-Carlo Ballet Company возникла в 1985 году. Своим появлением она полностью обязана желанию Ее Высочества принцессы Ганноверской возродить в стране хореографические традиции. В разные годы театр возглавляли Гилен Тесмар, Пьер Лакотт и Жан-Ив Эскер, а в 1993-м принцесса Каролина пригласила руководить Балетом Монте-Карло Жана-Кристофа Майо. Коллектив под руководством выдающегося современного мастера стремительно прогрессирует, труппа объехала с гастролями почти весь мир и завоевала самое высокое признание на мировой балетной сцене.