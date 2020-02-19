В Приангарье пенсионерка чуть не замерзла насмерть в своем доме

В поселке Лесной Иркутской области сотрудница местного почтового отделения спасла от смерти одинокую пенсионерку. Пожилая женщина несколько дней лежала одна в неотопленном доме и обморозила руки.

Работница почты заподозрила неладное, когда старушка не пришла за пенсией. Она пошла к ней домой и увидела, в каком состоянии пенсионерка находится, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр города Шелехова Сергей Липин.

"К делу была подключена полиция. К сожалению, бабушку обнаружили в доме с обморожением рук. Оказалось, что дома у нее отсутствует печное отопление, а электрообогреватель вышел из строя", - написал градоначальник.

Женщину госпитализировали.