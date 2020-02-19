Запрет на посещение бассейна женщинам в спорткомплексе "Анжи-арена" нарушает установленные государством гарантии равенства прав и свобод человека. Такой вывод после проверок сделала прокуратура.

Самый большой на Северном Кавказе бассейн был всегда открыт для посещения как мужчин, так и женщин. В конце января руководство спорткомплекса вывесило объявление: "Посещение бассейна только для мужчин".

"К сожалению, в женские дни практически не было посетителей, именно поэтому после тщательного анализа и оценки было принято непростое решение, что оставлять женские дни в нашем бассейне нецелесообразно", - прокомментировали свое решение в спорткомплексе.

Такая позиция не устроила дагестанских активисток, которые подали заявление в прокуратуру с требованием отменить запрет. Они посчитали, что имеет место быть дискриминация по половому признаку.

После проверки прокуратура признала, что подобные действия нарушают установленные государством гарантии равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности или другой принадлежности.

Однако, как говорится в ответе надзорного ведомства, прокуратура не будет инициировать возбуждение административного дела по статье "дискриминация" КоАП РФ, так как руководство бассейна ввело ограничения из соображений "коммерческой целесообразности". При этом не было прямого умысла ущемлять права и законные интересы женщин.

Но прокуратура внесла представление в адрес руководства спорткомплекса об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. По закону в течение месяца для представительниц прекрасного пола обязаны устранить все ограничения. "РГ" будет следить за развитием событий.