В Кисловодске внучка убила бабушку из-за сделанного ей замечания

В Кисловодске 14-летняя девочка убила свою бабушку за сделанное ей замечание. Причиной этого поступка стала якобы плохая уборка, заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

Как выяснилось, убийство произошло 13 февраля. По версии следствия, 59-летняя женщина сделала своей внучке замечание о качестве уборки дома. Между ними вспыхнула ссора, после чего несовершеннолетняя "несколько раз ударила женщину ножом". От полученных трав она скончалась на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи направили в суд ходатайство о заключении 14-летнего подростка под стражу.