Омбудсмен вынес первое решение по спору заемщицы с МФО

Жительница Санкт-Петербурга с помощью финансового уполномоченного вернула 2 тыс. рублей, уплаченных микрофинансовой организации (МФО) за выдачу займа. Это первое решение уполномоченного по спору заемщиков с МФО.

Клиентка микрофинансовой организации оформила краткосрочный займ на 20 тыс. рублей летом 2019 года. Через некоторое время женщина рассчиталась по своим обязательствам и установила, что по договору займа возникла переплата. После начала действия нового порядка рассмотрения споров с МФО через институт финомбудсмена она направила компании претензию с требованием вернуть излишне уплаченную сумму в 2 тыс. рублей - эти деньги микрокредитор неправомерно удержал в качестве комиссии за выдачу займа, объяснила заемщица. Однако МФО на претензию клиента ответила отказом, после чего заемщица обратилась к финансовому уполномоченному.

Омбудсмен, рассмотрев дело, пришел к выводу, что микрофинансовая организация необоснованно начислила и удержала с клиента комиссию за выдачу займа. Таким образом, уполномоченный принял решение взыскать с МФО 2 тыс. рублей в пользу потребителя.

По словам главного финансового уполномоченного Юрия Воронина, МФО следует повысить качество работы с клиентами. Если финансовый уполномоченный частично или полностью удовлетворил требования потребителя, то для МФО плата за рассмотрение обращения составляет 34 тыс. рублей, напомнил Воронин.

Новый порядок рассмотрения споров потребителей с МФО начал действовать с 1 января. До подачи иска к МФО потребитель обязан обратиться к финансовому уполномоченному, который бесплатно рассматривает споры потребителей на сумму до 500 тыс. рублей.